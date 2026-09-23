El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, advirtió sobre la persistencia de distintas formas de explotación durante la 19ª Misa contra la Trata y la Exclusión, realizada este martes en Plaza Constitución. En un mensaje grabado que fue difundido durante la celebración, afirmó: “En esta Buenos Aires tan vanidosa sigue habiendo esclavitud”.

El encuentro reunió a organizaciones sociales, movimientos populares, cartoneros, trabajadores de la economía popular, curas villeros y comunidades eclesiales. La misa fue presidida por Pedro Cannavo, obispo auxiliar de Buenos Aires y vicario general de la Ciudad, y terminó con una olla popular.

El mensaje de García Cuerva

Durante su intervención, el arzobispo porteño también pidió prestar atención a formas de explotación que pueden permanecer ocultas. “La oración es la pequeña llama que debemos custodiar en medio de la tormenta, que nos da la fuerza para resistir la indiferencia ante la injusticia”, sostuvo.

En ese sentido, agregó: “Y la sensibilización nos permite identificar los mecanismos ocultos de explotación en nuestros barrios y en los espacios digitales”. El mensaje puso el foco en situaciones que, según planteó, pueden quedar fuera de la mirada pública.

La celebración tiene casi dos décadas de historia. Fue impulsada originalmente por Jorge Bergoglio, cuando era arzobispo de Buenos Aires, junto con trabajadores cartoneros, con el objetivo de visibilizar situaciones de trata, exclusión y explotación.

Reclamos por los operativos

Durante la jornada, sacerdotes que trabajan en barrios populares porteños también difundieron un comunicado en el que cuestionaron determinados operativos contra trabajadores informales. Según denunciaron, en algunos procedimientos se cierran locales de venta, se confiscan mercaderías, herramientas y equipamiento y se destruyen estructuras utilizadas para trabajar.

“Con tristeza vemos que frecuentemente se cierran locales de venta, confiscan mercadería, herramientas y equipamiento, destruyen toldos y espacios preparados para la venta y el trabajo”, señalaron.

Los sacerdotes aclararon que los vecinos buscan cumplir con las normas y manifestaron estar de acuerdo con el orden, pero reclamaron una respuesta estatal frente a lo que describieron como situaciones de “hostilidad, persecución, avasallamiento” durante distintos procedimientos.

Sergio Sánchez, presidente de la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores, también cuestionó las medidas y pidió que se respete la actividad de los trabajadores del sector. “Hoy están queriendo avasallar todo el sistema de reciclado que tanto tiempo y trabajo nos costó construir. Atacan el trabajo honrado, el trabajo que nos inventamos”, afirmó.

La jornada volvió a poner en el centro del debate la situación de los trabajadores de la economía popular, las distintas formas de explotación y las condiciones en las que se desarrollan las tareas informales en la Ciudad de Buenos Aires.