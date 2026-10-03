García Moritán habló de la infidelidad a Pampita tras el gran escándalo

En una sorpresiva entrevista televisiva con Moria Casán, Roberto García Moritán rompió el silencio y enfrentó los constantes rumores sobre las causas del final de su matrimonio con Carolina Pampita Ardohain. El ex funcionario aceptó contestar las preguntas incómodas sobre la supuesta traición amorosa que dinamitó la pareja y la comparación mediática con las situaciones que la modelo atravesó en el pasado con Benjamín Vicuña.

Durante la emisión del programa, la conductora le preguntó de manera directa si el motivo central de la ruptura fue que su ex pareja no logró perdonarle un engaño. Ante la consulta sobre la versión periodística, el empresario optó por desmarcarse y asegurar que "que se yo, esa es la conclusión de la historia que puso como título el medio".

Frente a la insistencia del panel sobre si existió una falta de lealtad en la pareja, el invitado buscó profundizar sobre las razones del distanciamiento argumentando que "yo siento que tiene que haber algo más. Cuando la cosa se termina resolviendo por una cuestión en particular, hay una historia detrás que va llevando a un montón de cosas".

En el tramo final del intercambio televisivo, el protagonista se mostró tajante sobre la posibilidad de dar más detalles del acuerdo o del fin de la relación. El ex de la modelo cerró la discusión marcando su postura de no volver a referirse al asunto señalando que "ella está en pareja, no tengo más ganas de hablar del tema. Ya está, que cada uno se quede con su historia".