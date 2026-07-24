Alejandro Garnacho continuará su carrera en el Aston Villa. El delantero argentino de 22 años dejó el Chelsea y fue presentado como nuevo refuerzo del equipo dirigido por Unai Emery, en una operación a préstamo por una temporada que incluye una obligación de compra condicionada al cumplimiento de determinados objetivos deportivos.

El atacante llegó al conjunto londinense la temporada pasada procedente del Manchester United, pero no logró afianzarse como titular. En total disputó 43 partidos oficiales, convirtió ocho goles y perdió protagonismo durante el último tramo de la campaña, por lo que el club y el futbolista coincidieron en buscar una salida para que tenga mayor continuidad.

El Aston Villa, que volverá a disputar la Champions League, apostó por el argentino para reforzar su ataque. Emery, uno de los principales impulsores de la operación, destacó las condiciones del extremo y confía en que pueda recuperar el nivel que mostró durante su etapa en el Manchester United.

La cesión contempla una cláusula que obligará al club de Birmingham a comprar el pase si Garnacho cumple una determinada cantidad de partidos durante la temporada. Según la prensa europea, el monto definitivo de la transferencia rondaría los 50 millones de euros.

Con este cambio de equipo, el atacante buscará relanzar su carrera en la Premier League y volver a ganarse un lugar en la consideración de la Selección Argentina, luego de haber quedado fuera de la lista definitiva para el Mundial 2026.