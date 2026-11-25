Alejandro Garnacho protagonizó un llamativo movimiento en sus redes sociales en medio de su complicado presente en Aston Villa. El futbolista argentino eliminó de su cuenta de Instagram todas las fotografías en las que aparecía con la camiseta del club inglés y dejó fijada una imagen de su etapa en Manchester United.

En esa publicación aparece con la medalla de campeón de la FA Cup 2024, cuando todavía defendía los colores de los Diablos Rojos. El gesto se produjo después de que el entrenador Unai Emery lo dejara fuera del banco de suplentes en el encuentro ante Galatasaray por la Champions League.

Pocos minutos y dos partidos fuera del banco

El presente deportivo de Garnacho en Aston Villa está lejos de lo esperado, ya que apenas acumuló 95 minutos durante la temporada. En los últimos dos encuentros, incluido el partido del martes ante Galatasaray, quedó afuera de la lista de suplentes.

La decisión de Emery llamó la atención porque el entrenador llevó dos arqueros suplentes y dejó un lugar disponible entre los relevos. El argentino tampoco había sido incluido en la convocatoria para el encuentro anterior.

Consultado sobre la situación, el técnico fue contundente al explicar su decisión. “Hoy, los jugadores que están acá son los que yo creo que son los mejores para estar acá con nosotros”, sostuvo.

La explicación de Unai Emery

Anteriormente, el entrenador también se había referido a la falta de continuidad del delantero y le había marcado el camino para recuperar protagonismo. “Tiene que seguir trabajando. Trabajo, trabajo, entrenamiento y más trabajo”, había expresado.

Emery agregó que Garnacho está progresando, pero que actualmente tiene futbolistas por delante en la consideración del cuerpo técnico. El extremo de 22 años llegó a Aston Villa desde Chelsea en el último mercado de pases, a préstamo hasta junio de 2027.

El acuerdo incluye una opción de compra de 48 millones de euros que se activa automáticamente si alcanza una determinada cantidad de partidos durante la temporada. Hasta el momento, registra siete presencias en todas las competencias, sin haber sumado minutos durante noviembre.

También perdió terreno en la Selección argentina

La falta de continuidad en Inglaterra también repercutió en su situación con la Selección argentina. Garnacho integró el plantel campeón de la Copa América 2024, pero su última convocatoria fue en noviembre de ese mismo año.

Desde entonces, no volvió a ser citado por el equipo nacional. Mientras atraviesa este momento en Aston Villa, su gesto en redes sociales volvió a poner el foco sobre su vínculo con Manchester United, club en el que vivió una de las etapas más destacadas de su carrera.