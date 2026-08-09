Garrafa Hogar: cronograma del 10 al 14 de agosto en seis departamentos

Debido a las temperaturas invernales que afectan a la provincia, el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación informó que "el programa Garrafa Hogar continuará durante la próxima semana con su recorrido por distintos departamentos de la provincia".

El objetivo es facilitar el gas licuado para calefacción y cocina en zonas alejadas, por lo que "el operativo se desarrollará entre el lunes 10 y el viernes 14 de agosto" con presencia en "Iglesia, 25 de Mayo, Ullum, Angaco, Jáchal y Valle Fértil". Acerca de los precios, se estipuló que "la presentación de 10 kilos tendrá un valor de $20.000, mientras que la de 15 kilos costará $30.000.".

La actividad comenzará el lunes 10 en Iglesia con atención de 10 a 11 en la Unión Vecinal Rodeo, de 11:30 a 12:30 en el Club Sportivo Pismanta en Las Flores y de 13 a 14 en el Obrador Municipal de Villa Iglesia.

El martes 11 el operativo llegará a 25 de Mayo, situándose de 9 a 10 en la Asociación Civil Amigos de la Cultura y el Deporte en Las Casuarinas. Posteriormente, se trasladará de 10:30 a 11:30 a la Unión Vecinal Antonio Torres en Villa Santa Rosa y de 12 a 13 a la Unión Vecinal Call4 de Villa Cariño.

El miércoles 12 los puntos de venta estarán en Ullum, con atención de 9 a 10:30 en la Plaza Eva Duarte de Perón y de 11 a 13 en la intersección de Hermógenes Ruiz y José Aguilera.

El jueves 13 la recorrida abarcará Angaco y Jáchal. En Angaco funcionará de 9 a 10 en la Unión Vecinal Villa del Salvador, de 10:30 a 11:30 en la Plaza del Barrio Presidente Perón y de 12 a 13 en la Plazoleta Lola de Gallardo. En Jáchal, el servicio atenderá de 10 a 13 en el CAPS de Mogna y de 14:30 a 16 en el CAPS de Huaco.

Finalmente, el viernes 14 el programa arribará a Valle Fértil con escalas en la Plaza Chucuma a las 8:30, en el SUM de Astica a las 9:30 y en la Plaza Usno a las 11:50. La última parada semanal será a las 13:30 en Villa San Agustín, precisamente en las oficinas del Parque Ischigualasto.

De esta forma, la cartera provincial resaltó que "el programa vuelve a recorrer distintos puntos de San Juan para facilitar el acceso a garrafas de 10 y 15 kilos a precios establecidos" para los vecinos.