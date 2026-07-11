Garrafa Hogar: cronograma del 13 al 17 de julio en cinco departamentos

El programa provincial Garrafa Hogar retoma su recorrido por San Juan para asistir a las familias durante la temporada invernal con valores inferiores a los del comercio tradicional. Según informó el Ministerio de Producción, el operativo se desarrollará entre el lunes 13 y el viernes 17 de julio en cinco departamentos. Los vecinos podrán adquirir la unidad de 10 kilos por un valor de $20.000, mientras que el envase de 15 kilos alcanzará los $30.000.

La actividad comenzará el lunes 13 de julio en Albardón. Los puestos de venta estarán en Villa Ampakama, frente a calle San Nicolás, de 9:00 a 10:00; en Plaza Eva Perón de Campo Afuera de 10:30 a 11:30 y en la plaza del Barrio Kirchner de 12:00 a 13:00.

Para el martes 14 de julio, el camión se trasladará a Iglesia. Las ventas serán en la Unión Vecinal Rodeo de 10:00 a 11:00, en el Club Sportivo Pismanta de 11:30 a 12:30 y en el Obrador Municipal de Villa Iglesia de 13:00 a 14:00.

El miércoles 15 de julio será el turno de 25 de Mayo, con paradas en la Unión Vecinal Fomento de El Encón entre las 10:00 y las 11:30, y en el playón del CIC de Estación José Martí de 12:00 a 13:30.

El jueves 16 de julio, los operativos llegarán a Ullum. La atención se brindará en Plaza Eva Duarte de Perón de 9:00 a 10:30 y en el cruce de calles Hermógenes Ruiz y José Aguilera de 11:00 a 13:00.

Finalmente, el viernes 17 de julio el programa arribará a Valle Fértil. El cronograma iniciará a las 8:30 en Plaza Chucuma, continuará a las 9:30 en el SUM de Astica y a las 11:50 en Plaza Usno. El cierre de la semana se concretará a las 13:30 en Villa San Agustín, precisamente en las oficinas del Parque Ischigualasto ubicadas sobre calle Mitre entre Mendoza y General Acha.