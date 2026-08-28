El operativo Garrafa Hogar continuará durante el mes de septiembre en distintos puntos de San Juan, luego de alcanzar una demanda superior a la registrada durante todo 2025. La iniciativa recorrerá esta semana Santa Lucía, 9 de Julio, Chimbas, Rawson, Calingasta y 25 de Mayo, con puntos de venta en espacios públicos y vecinales.

De acuerdo con lo informado por la Dirección de Defensa al Consumidor, ya se comercializaron más de 16.000 garrafas en el marco del programa. La cifra supera ampliamente las 10.000 unidades vendidas durante 2025.

Los precios se mantendrán en $20.000 para las garrafas de 10 kilos y $30.000 para las de 15 kilos.

El cronograma de Garrafa Hogar

Lunes 31 de agosto: Santa Lucía

De 9 a 11: Unión Vecinal Villa Balcarce, calle Hilario Cuadros 50 sur.

De 11:30 a 13:30: SUM de Villa Alba, calles Hermes Quijada y Cordillera de los Andes.

Martes 1 de septiembre: 9 de Julio

De 10 a 11: Plaza Chacritas.

De 11:30 a 12:30: Plaza Independencia de Villa Cabecera.

Miércoles 2 de septiembre: Chimbas

De 10 a 11: Plaza San Cayetano, calles 25 de Mayo y 2 de Septiembre.

De 11:30 a 12:30: Unión Vecinal Villa El Salvador, calles Chubut y Entre Ríos.

Jueves 3 de septiembre: Rawson

De 9 a 10: Unión Vecinal Villa San Miguel, Pedro Echagüe 927, entre República del Líbano y Confraternidad Americana.

De 10:30 a 11: calle Florida 174, entre José Ingenieros y Francia, barrio Güemes.

De 11:30 a 12:30: Plaza Serranías del Sur.

De 12:30 a 13:30: Plaza Villa San Damián.

Viernes 4 de septiembre: Calingasta

De 9 a 10: Plaza Patricias Sanjuaninas, avenida Argentina s/n, Villa Calingasta.

De 10:30 a 11: Plaza Domingo F. Sarmiento, calle Sarmiento, Tamberías.

De 11:30 a 12: Plazoleta Héroes de Malvinas, Ruta Nacional 149, Sorocayense.

De 12 a 13:30: Unión Vecinal Domingo Faustino Sarmiento, calles Las Heras y avenida Presidente Roca, Barreal.

De 13:30 a 14:30: Plaza del Barrio Alameda Zona Sur.

Viernes 4 de septiembre: 25 de Mayo

En el marco del operativo San Juan Cerca, el programa estará de 11 a 12 en la Escuela Florencia Nightingale de La Chimbera.

Un operativo que se extiende por la demanda

El volumen de ventas registrado durante 2026 llevó a las autoridades a extender los operativos durante septiembre. El objetivo es acercar las garrafas a distintos departamentos y ofrecer una alternativa de menor costo para las familias que necesitan acceder al gas envasado.

La cantidad de unidades comercializadas hasta el momento ya superó en más de 6.000 garrafas el total registrado durante 2025, cuando se vendieron alrededor de 10.000.

Los valores establecidos continuarán siendo de $20.000 para las garrafas de 10 kilos y $30.000 para las de 15 kilos, por lo que los vecinos podrán acercarse a los puntos previstos según el cronograma y horario correspondiente.