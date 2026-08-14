El programa Garrafa Hogar, impulsado por el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, continuará durante la próxima semana con su recorrido por distintos departamentos de San Juan.

La iniciativa tiene como objetivo acercar a las familias sanjuaninas garrafas seguras a precios accesibles. Desde la Dirección de Defensa al Consumidor confirmaron que el cronograma contempla visitas a Santa Lucía, San Martín, Pocito y Jáchal.

Los valores se mantienen en $20.000 para los cilindros de 10 kilos y $30.000 para los de 15 kilos.

El cronograma por departamento

La actividad comenzará el martes 18 de agosto, luego del feriado del lunes.

Martes 18 – Santa Lucía

De 9 a 11: Capilla de San Antonio, Av. Libertador 6911 Este.



De 11:30 a 13:30: Unión Vecinal Barrio Itatí, calle Francisco Paolini, manzana C, lote 4.

Miércoles 19 – San Martín

De 9 a 10: Club Divisoria Central, calle Divisoria.



De 10:30 a 11:30: Centro de Jubilados San Luis Gonzaga, Barrio Pie de Palo.



De 12 a 13: Unión Vecinal Villa Dominguito, calle Sargento Cabral s/n.

Jueves 20 – Pocito

De 9 a 10: Plaza Barrio Las Piedritas 1.



De 10:30 a 11:30: Plaza Barrio Quinto Cuartel, calle 8 y Costa Canal.



De 12 a 13: Loteo Luna, calle 7 antes de Lemos.

Viernes 21 – Jáchal

El programa recorrerá Niquivil, Rincón, Barrio Virgen de Fátima, Barrio Pismanta, calle Varas y Villa Mercedes, con horarios que se extenderán desde las 9 hasta las 15:15.

De esta manera, Garrafa Hogar vuelve a acercar una alternativa de acceso a gas envasado a vecinos de distintos puntos de la provincia.