El programa Garrafa Hogar, impulsado por el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación de San Juan a través de la Dirección de Defensa al Consumidor, continuará la próxima semana con un nuevo cronograma de distribución de gas envasado a precios subsidiados. Entre el lunes 29 de junio y el viernes 3 de julio, los operativos llegarán a los departamentos de Zonda, Santa Lucía, Rivadavia, Caucete y Pocito.

La iniciativa tiene como objetivo garantizar el acceso al gas envasado a un valor accesible para las familias sanjuaninas, especialmente durante la temporada invernal, cuando aumenta la demanda para calefacción y cocina. Además del beneficio económico, el programa promueve el uso de garrafas habilitadas y en condiciones seguras, reduciendo los riesgos asociados a envases de procedencia dudosa.

Durante esta etapa del recorrido, las garrafas de 10 kilos se comercializarán a $20.000 , mientras que las de 15 kilos tendrán un valor de $30.000. En cada departamento se instalarán puestos móviles en diferentes barrios y localidades para facilitar el acceso de los vecinos al beneficio.

El cronograma comenzará el lunes 29 de junio en Zonda y continuará el martes en Santa Lucía, el miércoles en Rivadavia, el jueves en Caucete y finalizará el viernes 3 de julio en Pocito. Los horarios y puntos específicos de venta fueron definidos por la Dirección de Defensa al Consumidor y pueden consultarse a través de los canales oficiales del Gobierno de San Juan.

Desde el Gobierno provincial recordaron que Garrafa Hogar seguirá recorriendo los distintos departamentos durante el invierno, con el propósito de aliviar el gasto de los hogares sanjuaninos y garantizar el abastecimiento de un recurso esencial para miles de familias.