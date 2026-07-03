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Garrafa Hogar pasará por los departamentos Rawson, 9 de Julio, Chimbas y Calingasta
POR REDACCIÓN
El programa Garrafa Hogar, impulsado por el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación a través de la Dirección de Defensa al Consumidor, continuará la próxima semana con un nuevo recorrido por distintos departamentos de San Juan para acercar garrafas de gas a precios accesibles a las familias.
La iniciativa busca garantizar el acceso al gas envasado durante la temporada de bajas temperaturas, ofreciendo garrafas de 10 kilos a $20.000 y de 15 kilos a $30.000. Desde el organismo recordaron que los envases comercializados cumplen con todas las normativas de seguridad vigentes.
El cronograma comenzará el lunes 6 de julio en Rawson, con operativos simultáneos en distintos barrios y villas del departamento.
Cronograma completo
Lunes 6 de julio – Rawson
9:00 a 10:00: Plaza Bolaños (Gabriela Mistral y 20 de Junio, Villa Bolaños).
9:00 a 10:00: Unión Vecinal Villa San Miguel (Pedro Echagüe 927).
10:15 a 11:15: Plaza Barrio Serranías del Sur.
10:30 a 11:00: Capilla de Villa Navidad.
11:00 a 12:00: Plaza Barrio Búbica (Florida e Irma Búbica).
11:30 a 12:00: Barrio Güemes (Florida 174).
12:15 a 13:15: Club Sport Boy (Godoy Cruz 101, Barrio Malvinas Argentinas).
12:30 a 13:00: Esquina de Florida y Calle Vieja.
13:30 a 14:30: Plaza Villa San Damián.
Martes 7 de julio – 9 de Julio
9:00 a 10:00: Plaza María Rosa Mística, Alto de Sierra.
10:30 a 11:30: Plaza Fiorito.
12:00 a 13:00: Plaza de Las Chacritas.
Miércoles 8 de julio – Chimbas
9:00 a 10:00: Plaza Villa del Milagro (calle 1 de Julio).
10:30 a 11:30: Villa María (Centenario 1108).
12:00 a 13:00: Lote Hogar 59.
Jueves 9 de julio
No habrá operativo debido al feriado nacional.
Viernes 10 de julio – Calingasta
9:00 a 10:00: Plaza Patricia Sanjuanina (Villa Calingasta).
10:30 a 11:00: Plaza Domingo Faustino Sarmiento (Tamberías).
11:30 a 12:00: Plazoleta Héroes de Malvinas (Sorocayense).
12:00 a 13:30: Unión Vecinal Domingo Faustino Sarmiento (Las Heras y Avenida Roca, Barreal).
Desde el Ministerio recordaron que el operativo continuará recorriendo distintos departamentos de la provincia con el objetivo de facilitar el acceso al gas envasado a un precio diferencial, especialmente durante el invierno, cuando aumenta la demanda de calefacción en los hogares sanjuaninos.