El programa Garrafa Hogar, impulsado por el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación a través de la Dirección de Defensa al Consumidor, continuará la próxima semana con un nuevo recorrido por distintos departamentos de San Juan para acercar garrafas de gas a precios accesibles a las familias.

La iniciativa busca garantizar el acceso al gas envasado durante la temporada de bajas temperaturas, ofreciendo garrafas de 10 kilos a $20.000 y de 15 kilos a $30.000. Desde el organismo recordaron que los envases comercializados cumplen con todas las normativas de seguridad vigentes.

El cronograma comenzará el lunes 6 de julio en Rawson, con operativos simultáneos en distintos barrios y villas del departamento.

Cronograma completo

Lunes 6 de julio – Rawson

9:00 a 10:00: Plaza Bolaños (Gabriela Mistral y 20 de Junio, Villa Bolaños).

9:00 a 10:00: Unión Vecinal Villa San Miguel (Pedro Echagüe 927).

10:15 a 11:15: Plaza Barrio Serranías del Sur.

10:30 a 11:00: Capilla de Villa Navidad.

11:00 a 12:00: Plaza Barrio Búbica (Florida e Irma Búbica).

11:30 a 12:00: Barrio Güemes (Florida 174).

12:15 a 13:15: Club Sport Boy (Godoy Cruz 101, Barrio Malvinas Argentinas).

12:30 a 13:00: Esquina de Florida y Calle Vieja.

13:30 a 14:30: Plaza Villa San Damián.

Martes 7 de julio – 9 de Julio

9:00 a 10:00: Plaza María Rosa Mística, Alto de Sierra.

10:30 a 11:30: Plaza Fiorito.

12:00 a 13:00: Plaza de Las Chacritas.

Miércoles 8 de julio – Chimbas

9:00 a 10:00: Plaza Villa del Milagro (calle 1 de Julio).

10:30 a 11:30: Villa María (Centenario 1108).

12:00 a 13:00: Lote Hogar 59.

Jueves 9 de julio

No habrá operativo debido al feriado nacional.

Viernes 10 de julio – Calingasta

9:00 a 10:00: Plaza Patricia Sanjuanina (Villa Calingasta).

10:30 a 11:00: Plaza Domingo Faustino Sarmiento (Tamberías).

11:30 a 12:00: Plazoleta Héroes de Malvinas (Sorocayense).

12:00 a 13:30: Unión Vecinal Domingo Faustino Sarmiento (Las Heras y Avenida Roca, Barreal).

Desde el Ministerio recordaron que el operativo continuará recorriendo distintos departamentos de la provincia con el objetivo de facilitar el acceso al gas envasado a un precio diferencial, especialmente durante el invierno, cuando aumenta la demanda de calefacción en los hogares sanjuaninos.