Los usuarios del programa Garrafa Hogar tendrán este invierno una nueva oportunidad para acceder a beneficios adicionales gracias a un acuerdo estratégico entre el Gobierno de San Juan y la empresa YPF. La iniciativa incorpora sorteos con importantes premios para quienes adquieran garrafas a través del programa provincial.

La propuesta fue impulsada por el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación y busca sumar herramientas y ventajas para las familias sanjuaninas que utilizan el servicio. A partir de los próximos operativos, cada usuario recibirá un código QR que permitirá acceder a un canal oficial con información actualizada y promociones especiales.

Mediante ese código, los beneficiarios podrán consultar la agenda semanal de Garrafa Hogar para conocer fechas, horarios y lugares de distribución en los distintos departamentos de la provincia. Además, tendrán acceso a una aplicación desde la cual podrán participar en los sorteos previstos para la temporada invernal.

La directora de Defensa al Consumidor, Fabiana Carrizo, destacó que la medida amplía las prestaciones del programa y suma incentivos para los usuarios. Según explicó, entre los premios previstos se encuentran televisores, electrodomésticos y garrafas, entre otros productos aportados por empresas asociadas a la promoción.

La campaña promocional de YPF Gas estará vigente hasta el 3 de agosto de 2026. De acuerdo con lo informado, quienes realicen el pago mediante la aplicación oficial de YPF obtendrán una chance para participar por cada compra de una garrafa de 10 o 15 kilogramos, o de un cilindro de 45 kilogramos.

Desde el Gobierno provincial señalaron que el objetivo es fortalecer el alcance de Garrafa Hogar, un programa que continúa recorriendo los distintos departamentos para garantizar el acceso al gas envasado a precios accesibles, especialmente durante los meses de bajas temperaturas.

Con esta nueva herramienta digital, las autoridades buscan facilitar el acceso a la información, promover el uso de medios electrónicos de pago y ofrecer beneficios adicionales que contribuyan a mejorar la economía de los hogares sanjuaninos.