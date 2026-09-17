El programa Garrafa Hogar alcanzó en 2026 un récord de distribución en San Juan. Según los datos oficiales registrados hasta el 15 de septiembre, se vendieron 22.671 garrafas en los distintos departamentos de la provincia, entre cilindros de 10 y 15 kilos.

La cifra representa más del doble de las 10.001 unidades comercializadas durante 2025 y supera también el registro de 17.000 garrafas alcanzado en 2023, que hasta este año se encontraba entre los máximos históricos del programa.

Más de 22.000 garrafas distribuidas

Del total vendido durante 2026, 11.488 corresponden a garrafas de 10 kilos y 11.183 a cilindros de 15 kilos. La distribución alcanzó a los 19 departamentos relevados de la provincia.

Entre los departamentos que concentraron mayor cantidad de ventas se encuentran Jáchal, con 3.342 unidades; Valle Fértil, con 2.506; Santa Lucía, con 2.350; Calingasta, con 2.214; y Ullum, con 1.406.

El alcance territorial fue uno de los ejes del programa durante este año, con acciones destinadas a llegar a más lugares, especialmente a sectores del interior provincial de difícil acceso y zonas vulnerables. El objetivo fue ampliar el acceso al servicio y acercarlo a familias de distintos puntos de San Juan.

También reforzaron la seguridad

Además del aumento en la cantidad de garrafas distribuidas, durante 2026 se puso especial atención en la seguridad durante la manipulación de los envases.

En los operativos se capacitó a los consumidores sobre los recaudos necesarios para manipular y conectar correctamente las garrafas, además de brindar información sobre distintos aspectos técnicos.

Como parte de esta estrategia, se creó un código QR que permite acceder a recomendaciones de seguridad vinculadas con el uso correcto de los cilindros.

La directora de Defensa al Consumidor, Fabiana Carrizo, destacó el impacto del programa tanto por el volumen de distribución como por las medidas de prevención incorporadas.

“El programa Garrafa Hogar benefició a las familias sanjuaninas, no solamente en el bolsillo, sino también en la seguridad que se les ha brindado en cada operativo. Hoy el número ha crecido más del doble gracias al despliegue territorial que realizamos en estos meses de trabajo”, señaló.

En esa línea, Carrizo remarcó el trabajo conjunto con municipios e instituciones para ampliar el alcance territorial del programa.

“Es muy satisfactorio desde nuestra dirección el haber trabajado en equipo con municipios e instituciones para llegar con este programa a las familias sanjuaninas. Ese fue el pedido expreso de nuestro gobernador Marcelo Orrego”, expresó.

De esta manera, Garrafa Hogar no solo incrementó durante 2026 la cantidad de unidades comercializadas, sino que también sumó acciones de seguridad y una estrategia de expansión territorial para alcanzar a sectores con mayores dificultades de acceso.