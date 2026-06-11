Estalló un conflicto laboral entre la Asociación de Instaladores Sanjuaninos del Gas (AISAGA) —junto con la nucleación de AIGASRA— y la distribuidora Ecogas Cuyana en San Juan.

Los instaladores matriculados denuncian “competencia desleal” y la intromisión por parte de la empresa en el mercado de las instalaciones internas domiciliarias.

Los gasistas matriculados independientes denuncian que la empresa distribuidora está excediendo sus funciones y destruyendo su fuente de trabajo.

Durante la mañana de este jueves, representantes de AISAGA se manifestaron en las puertas de la empresa distribuidora y reclamaron que sean atendidos por los directivos locales.

Horacio Correa habló con DIARIO HUARPE y expresó que, una vez más son ignorados por la firma. “Tuvimos una reunión con ejecutivo de la empresa Ecogas a fines de mayo y los primeros días de junio, le presentamos la nota con los puntos tratados en esa reunión para tener una respuesta por escrito, sobre las acciones que nosotros entendemos que están al margen de la reglamentación y un destrato hacia los instaladores matriculados. Pero no hemos tenido ninguna respuesta hasta la fecha por parte de la distribuidora y por ese motivo nos vamos a dirigir a la sede del ente regulador acá en San Juan”, dijo Correa y anticipó que: “vamos a presentar un petitorio para que el ente regulador que tiene autoridad sobre la distribuidora, le solicite respuesta inmediata de los puntos solicitados”.

Según argumentó Correa, la dilatación de los plazos de la respuesta ante los reclamos: “se toman un tiempo excesivo, lamentablemente a nosotros nos perjudica y también perjudica enormemente a los clientes y usuarios de gas natural”.

En San Juan, hay un padrón de alrededor de 200 gasistas matriculados que están ejerciendo servicios de instalación y mantenimiento.

El nudo central de este conflicto, de acuerdo a lo que sostiene AISAGA, es la competencia de Ecogas. La empresa se excede en sus funciones de administración y distribución de la red externa de gas, además de fiscalizar las normas de seguridad. El choque con los instaladores, es que la empresa a ofrecer a los barrios de manera directa servicios de conexiones e instalaciones internas de las viviendas, una tarea que históricamente corresponde en exclusividad a los profesionales matriculados independientes. Según los referentes locales, esta práctica les arrebató hasta el 70% de su volumen de trabajo.

Malestar de los gasistas

El punto que más desequilibra la competencia es el método de cobro. Ecogas ofrece a los vecinos la posibilidad de financiar la obra interna en cuotas que se descuentan directamente de la boleta del gas. Para un instalador independiente es imposible competir contra esa estructura financiera, ya que, si ellos ofrecen cuotas, el costo y el riesgo de la financiación lo deben absorber por completo de su propio bolsillo.

Por otro lado, Correa advirtió que, hay otros instaladores que usan la imagen de Ecogas y que los vecinos creen que contratan personal dependiente de la empresa, pero en realidad, la distribuidora no tiene instaladores propios para trabajos interiores en los domicilios.

Y uno de los puntos más críticos, es que los trabajadores denunciaron haber detectado cuadrillas de operarios de Mendoza, realizando estas conexiones domiciliarias bajo el esquema de la empresa, desplazando a los matriculados sanjuaninos.

Los instaladores también pusieron el grito en el cielo por la comercialización de insumos clave. Ejemplificaron que la distribuidora llegó a vender y financiar reguladores de gas a valores que triplicaban el precio de mercado (por ejemplo, ofreciéndolos a $110.000 cuando en un comercio minorista se conseguían a $40.000), utilizando la comodidad de la cuota en la factura para captar al cliente.

En síntesis, lo que AISAGA y los trabajadores del sector exigen es una separación tajante de funciones. Piden que Ecogas deje de sugerir técnicos, que elimine cualquier tipo de listado preferencial de recomendados y que suspenda la comercialización de obras internas, limitándose estrictamente a su papel de distribuidora y controladora del servicio de red.

