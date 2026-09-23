Pierre Gasly recibió amenazas y sufrió hostigamiento en redes sociales después del cierre del Gran Premio de España, donde tuvo un cruce en pista con su compañero de Alpine, Franco Colapinto. Los ataques también alcanzaron a la novia del piloto francés, situación que Gasly consideró preocupante para la Fórmula 1.

El episodio ocurrió en el penúltimo giro de la carrera, cuando Colapinto se acercó a Gasly y pidió por radio un cambio de posiciones para no perder tiempo. Alpine finalmente no ordenó al francés ceder el lugar y Gasly respondió que no quería continuar con la comunicación por radio.

El mensaje de Colapinto

Gasly sostuvo que los ataques que se producen detrás de una pantalla cruzan límites que no deberían superarse y pidió que el deporte encuentre una manera de convertirse en un lugar más saludable. Además, aclaró que la situación ocurrida en Madrid fue hablada puertas adentro del equipo y que no hubo una petición de intercambio de posiciones.

Colapinto, por su parte, se mostró en contra del acoso en redes y respaldó públicamente a su compañero de equipo. El argentino afirmó que lo sucedido en pista debe quedar dentro de Alpine y pidió a los fanáticos disfrutar de los buenos momentos sin enviar mensajes que puedan afectar a otro piloto.