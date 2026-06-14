Según informaron medios brasileños e internacionales, ambos viajaban en las aeronaves que colisionaron en pleno vuelo sobre la zona de Recreio dos Bandeirantes, en el oeste de Río. El accidente provocó la muerte de los seis ocupantes y es investigado por las autoridades aeronáuticas de Brasil.

El siniestro ocurrió durante la mañana cuando los dos helicópteros impactaron en el aire por causas que todavía no fueron determinadas. Una de las aeronaves cayó sobre un estacionamiento y se incendió, mientras que los equipos de emergencia trabajaron durante varias horas en la zona para recuperar los cuerpos y asegurar el área.

Gaspi era una de las figuras más populares del streaming y el humor digital en la Argentina, mientras que Oliver Tree había alcanzado notoriedad internacional con canciones como "Life Goes On", "Miss You" y "Alien Boy". Ambos mantenían una amistad y habían compartido contenidos en redes sociales durante los últimos meses.

La noticia generó una fuerte conmoción tanto en la comunidad digital argentina como en la industria musical internacional. Miles de seguidores comenzaron a despedir a los artistas en redes sociales mientras se aguardan más precisiones sobre las circunstancias que derivaron en la tragedia.

Quiénes eran Gaspi y Oliver Tree

Oliver Tree era un músico estadounidense reconocido por su estilo excéntrico y por canciones como "Miss You", en colaboración con Robin Schulz, y "Life Goes On". Sus videos musicales acumulan alrededor de 800 millones de reproducciones.

Por su parte, Gaspar Prim Díaz, conocido como Gaspi, era un creador de contenido argentino que alcanzó popularidad por sus videos de humor y encuentros espontáneos con personas en las calles de Buenos Aires, caracterizados por el saludo "buenass" y su particular tono de voz.

En 2025, Gaspi sumó proyección internacional tras participar en "La Velada del Año V", el evento de boxeo para creadores de contenido organizado por Ibai Llanos en el Estadio de La Cartuja de Sevilla.

Cómo fue el choque de helicópteros

El choque entre los dos helicópteros se produjo exactamente a las 8:59 hora local, según detalló el portavoz del Cuerpo de Bomberos, Fabio Contreiras, en declaraciones a los medios de comunicación.

Al llegar al lugar, los equipos de rescate localizaron inicialmente cinco cuerpos dentro de una de las aeronaves involucradas en el impacto.

Detalles del operativo de rescate

La sexta víctima fatal fue hallada minutos después en el segundo helicóptero, el cual cayó a unos cien metros de distancia del primer punto de impacto tras la colisión en el aire.

“Los equipos de rescate localizaron inicialmente cinco cuerpos dentro de una de las aeronaves”, explicó Contreiras respecto al hallazgo inicial tras el arribo de las unidades de emergencia.

Una de las aeronaves se incendió por completo tras precipitarse dentro de un estacionamiento privado, lo que agravó la situación en la zona del siniestro.

El fuego originado por la caída del helicóptero destruyó aproximadamente veinte automóviles eléctricos que se encontraban estacionados en el predio.

Debido a la violencia del choque, múltiples piezas y fragmentos de ambos helicópteros salieron proyectados hacia los edificios residenciales y comerciales de los alrededores.

El vocero de bomberos reportó que la fuerza del impacto en el aire fue el factor principal que causó la dispersión de los restos metálicos sobre el área urbana.