Gastón Edul protagonizó uno de los momentos más emotivos de La Velada del Año 6 al representar a la Argentina en el combate frente al español Edu Aguirre, disputado en Sevilla, España, en el evento organizado por el streamer Ibai Llanos.

Tras finalizar su cobertura del Mundial, el periodista deportivo viajó a España para afrontar el desafío y eligió una entrada cargada de simbolismo. Caminó hacia el ring con el Himno Nacional Argentino, interpretado por un veterano de la Guerra de Malvinas, mientras vestía una remera con la inscripción "Las Malvinas son argentinas".

La escena estuvo acompañada por los abucheos y silbidos de parte del público español, aunque el gesto del periodista fue ampliamente destacado en las redes sociales por usuarios argentinos.

Una pelea muy pareja

Sobre el ring, Edul protagonizó un combate equilibrado frente a Edu Aguirre. Los dos primeros asaltos fueron muy parejos y el desenlace quedó en manos de los jueces, que finalmente otorgaron la victoria al periodista español por decisión dividida.

Durante la pelea, el argentino contó con el apoyo desde su esquina de los reconocidos streamers Davo Xeneize y La Cobra. Al finalizar el combate, además, lució la camiseta alternativa que utilizó la Selección argentina en el Mundial de Estados Unidos 1994.

El pedido de revancha y un mensaje para Messi

Luego de la pelea, Edul manifestó su deseo de volver a enfrentar a Aguirre el próximo año, aunque pidió que ambos tengan condiciones similares de preparación.

El periodista explicó que llegó al combate con menor tiempo de entrenamiento debido a que pasó los últimos dos meses cubriendo el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

"Es un orgullo estar acá en nombre de Argentina. Que la gente nos silbe es lo que más nos gusta a los argentinos", expresó tras la pelea.

Por último, también le dedicó unas palabras a Lionel Messi y manifestó su deseo de seguir viéndolo con la camiseta albiceleste: "Nuestro placer es que juegues en la Selección, no importa si ganás o perdés. Ojalá te puedas quedar".