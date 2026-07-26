Gastón Edul perdió por decisión dividida frente al periodista español Edu Aguirre en uno de los combates más destacados de La Velada del Año 6, el evento de boxeo y entretenimiento organizado por Ibai Llanos que se llevó a cabo en el estadio La Cartuja, en Sevilla, España.

El cronista de la Selección Argentina protagonizó un combate muy parejo, en el que salió decidido a tomar la iniciativa desde el primer asalto. Edul buscó imponer una pelea de corta distancia, mientras que Aguirre aprovechó su mayor alcance para controlar el ritmo desde lejos.

Con el correr de los rounds, el desgaste físico comenzó a sentirse en ambos competidores. El último asalto tuvo poca acción debido a los constantes clinches entre los boxeadores, lo que obligó al árbitro a intervenir en varias oportunidades para separarlos.

Finalmente, el jurado inclinó la balanza a favor del español. Cuatro de los cinco jueces otorgaron la victoria a Edu Aguirre, mientras que uno consideró ganador al periodista argentino.

Un ingreso cargado de emoción

Antes del combate, Edul protagonizó uno de los momentos más emotivos de la noche al ingresar al ring con el Himno Nacional Argentino, interpretado por un excombatiente de la Guerra de Malvinas.

Además, lució una remera con una inscripción en defensa de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, en un gesto similar al que realizaron los jugadores de la Selección Argentina tras la victoria frente a Inglaterra en la semifinal del Mundial.

El pedido de revancha y el mensaje a Messi

Tras conocer el fallo, Edul agradeció el apoyo recibido y manifestó su orgullo por representar al país.

"Un orgullo estar acá en nombre de Argentina. Sentir esto, que la gente nos silbe, es lo que más nos gusta porque en las malas ponemos huevos", expresó.

El periodista también pidió una nueva oportunidad para enfrentar a Aguirre.

"Quiero revancha el año que viene, sin estar dos meses de viaje y con preparaciones equitativas", sostuvo.

Antes de finalizar, dejó dos mensajes que despertaron la ovación del público argentino: "Las Malvinas siempre son argentinas" y dedicó unas palabras a Lionel Messi. "Nuestro placer y disfrute es que juegues en la Selección, no importa si ganás o perdés. Ojalá te puedas quedar", concluyó.