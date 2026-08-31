Gastón Edul reveló el extraño pedido sexual que le hicieron: "No podía"

El periodista deportivo Gastón Edul sorprendió a los presentes y a los televidentes durante su reciente participación en el programa PH: Podemos Hablar. En uno de los segmentos más descontracturados del ciclo conducido por Andy Kusnetzoff, donde los invitados comparten vivencias personales a partir de las consignas propuestas, el comunicador reveló una inusual y particular experiencia que vivió en su intimidad.

El integrante del programa tomó la palabra al presentarse la consigna "Los que recibieron pedidos raros en la intimidad" y relató una situación que resultó completamente inesperada y le provocó incomodidad. Según explicó Edul, la intensidad del planteo de su acompañante lo tomó por sorpresa y lo llevó a intentar establecer un límite para no excederse en el encuentro.

Al respecto, el periodista deportivo detalló los pormenores de aquel diálogo íntimo: "Había una persona que me pedía violencia pero quería demasiado. Yo le decía: 'Pará, no te voy a pegar así'". El comunicador señaló que la situación afectó directamente su seguridad personal al no sentirse cómodo con el rumbo que tomaba la noche.

A medida que avanzaba la velada, la situación continuó complicándose para el periodista, quien recordó las provocaciones recibidas durante el encuentro: "Ella me provocaba, me pegaba en la hombría… yo lo hacía pero ella pedía más". Edul admitió que esta dinámica le generó una sensación extraña y de inseguridad, principalmente porque sintió que no lograba responder a las expectativas de la otra persona.

Ante las risas de los demás invitados al programa, el comunicador describió el desenlace de la velada con naturalidad y humor: "Me quedó una sensación rara, quedó como inconclusa porque no llegué a lo que ella quería". La sinceridad del periodista al exponer un aspecto tan personal de su vida frente a las cámaras generó sorpresa en el estudio de televisión.

Finalmente, el periodista deportivo reconoció que la experiencia tomó un rumbo tan ajeno a lo planeado que le resultó sumamente difícil tomársela con seriedad en ese momento. Con un tono humorístico, Edul concluyó sobre el frustrado encuentro íntimo: "Al final me daba más gracia que placer".