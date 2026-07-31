Gastón Edul reveló la verdad de su romance secreto con Sabrina Cortez

Gastón Edul se encuentra actualmente en las costas de España disfrutando de un descanso luego de haber trabajado durante más de un mes en el Mundial y participar en La Velada del Año. A pesar de las versiones que lo vinculaban sentimentalmente con la ex Gran Hermano Sabrina Cortez, el cronista utilizó sus redes sociales para demostrar que sus días transcurren en un entorno muy diferente al especulado. Mientras Pepe Ochoa aseguró que el periodista había invitado a la joven a Ibiza, las imágenes compartidas por el protagonista lo ubican en Mallorca.

La reacción del periodista fue sutil pero directa al compartir una fotografía junto a sus seres queridos. En la imagen se lo puede ver acompañado por su hermano mellizo Guido, otro de sus hermanos, su sobrino y el resto de su gente.

Bajo la palabra "Familia" acompañada por un emoji de batería, Edul buscó dar por terminadas las especulaciones sobre su presente amoroso. Esta publicación surge tras la noticia del fallecimiento de su madre, lo que motivó este viaje de reencuentro familiar en el Mediterráneo.

Por su parte, Sabrina Cortez también se encargó de marcar distancia respecto a los rumores de un encuentro. La joven compartió una imagen de sus vacaciones junto a sus amigos donde se observa una manta con el nombre de la isla donde se encuentra.

Ante las consultas de sus seguidores sobre su paradero exacto, la ex participante de reality publicó que "La ubicación la dejo a tu criterio" para diferenciarse de la localización de Edul en Mallorca. De esta manera, ambos protagonistas dejaron en claro que sus destinos y compañías son totalmente independientes.