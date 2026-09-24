Gastón Edul tiene nueva novia: quién es la bailarina que lo conquistó

El periodista deportivo Gastón Edul dejó atrás las especulaciones sobre su vida sentimental tras ser vinculado en el pasado con figuras como Nati Jota o Sabrina Cortez. En esta oportunidad, el comunicador fue visto muy cercano a una joven artista en un contexto relajado.

La información cobró fuerza a partir de una postal compartida por la cuenta LaMásPopu donde se observa al cronista abrazado a una chica. Más tarde, en El Observador aportaron precisiones sobre la mujer que conquistó al periodista.

Al dar detalles del hallazgo en las redes sociales, la periodista Maru Leone explicó "Me puse a rastrear en redes sociales, se llama Flor Prajzner, es bailarina, profesora, coreógrafa. Tiene 28 años".

A pesar del impacto de la noticia, desde el círculo íntimo del cronista aclararon que se trata de una etapa inicial. Sobre la naturaleza del vínculo, la cronista señaló "Me cuentan desde el entorno que Gastón se está divirtiendo, que es algo informal. Se están conociendo, disfrutan, tienen amigos en común".

Flor Prajzner tiene 28 años y se dedica de lleno al ámbito de la danza impartiendo talleres en Buenos Aires. Respecto a la actividad de ambos en plataformas digitales, Leone concluyó "Ella da clases en zona oeste y también por Capital Federal. No intercambian mucho en redes sociales, pero se siguen desde hace un tiempo".