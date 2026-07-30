Gastón Edul tiene nueva novia: quién es la mujer que lo conquistó

Gastón Edul se encuentra disfrutando de un receso en las costas de España luego de haber pasado un mes durísimo con la cobertura del Mundial y su participación en La Velada del Año. Según la información brindada por Pepe Ochoa en el programa de televisión LAM, el periodista deportivo no estaría solo en el Mar Mediterráneo, sino acompañado por la ex participante de Gran Hermano, Sabrina Cortez.

El panelista detalló que este vínculo no es reciente y aseguró que "viene de larga data. Estuvieron juntos, yo lo conté que se empezaron a ver, pero ella lo negó. No pasó a mayores". A pesar de los supuestos intentos por despistar a la prensa, las pistas en redes sociales ubicaron a Edul en la isla de Mallorca mientras que Cortez compartía imágenes desde Ibiza, destinos sumamente cercanos entre sí.

Sobre la dinámica actual de la pareja, Ochoa relató que "están compartiendo una especie de luna de miel. Gastón la invitó a ella porque está en un momento particular, ella acepta, agarra sus cosas y se va a verlo a él".

El periodista de espectáculos agregó que "ella accedió, está muy acaramelados, pero ella se hace la zonza y sube fotos con la amiga". Cabe destacar que la joven se encuentra atravesando un proceso de duelo tras la pérdida de su madre.

Este nuevo escenario sentimental despeja las dudas sobre el pasado de Edul con Nati Jota. Ambos habían protagonizado juegos de seducción en el canal Olga, prometiendo besos que nunca se concretaron ante el público a pesar de las consagraciones deportivas. Respecto a ese vínculo, Ochoa confirmó que "nunca trascendió ni pasó a mayores" y descartó que la relación haya escalado a un noviazgo formal en aquel entonces.