Gastón Gaudio se burló de la gente que vive en la calle y lo destruyeron

El extenista Gastón Gaudio y el periodista Juan Pablo Varsky protagonizaron un momento de alto impacto durante una entrevista del ciclo Clank!. El exdeportista desató un repudio generalizado en las plataformas digitales a raíz de sus dichos sobre un pasatiempo personal. La repercusión fue inmediata por la forma en que el referente deportivo abordó la realidad cotidiana de sectores postergados.

El campeón de Roland Garros 2004 detalló su afición por el registro fotográfico durante las travesías que realiza de manera frecuente. “Me encanta ir por el mundo sacándole fotos a los homeless”, expresó Gastón Gaudio al aire para describir sus recorridos por el exterior. El recorte audiovisual se difundió con rapidez en internet y desató una masa de cuestionamientos hacia su postura personal.

El entrevistado argumentó que busca determinados paisajes urbanos para lograr retratos impactantes de personas vulnerables en el planeta. “Cuando empezás, vas a lugares bastante de mierda, particulares y pobres. En Túnez tengo unas fotos de homeless que te volvés loco”, agregó el expista. Sus consideraciones terminaron de encender las plataformas por el enfoque estético que aplicó sobre la marginalidad.

El revuelo mediático alcanzó mayor envergadura debido a su participación en la política institucional del club Independiente de Avellaneda. El exempleado del circuito ATP integra la agrupación Gente de Independiente y suena fuerte como alternativa para dirigir la entidad. Ese escenario provocó que la hinchada roja y los usuarios de redes sociales debatieran sus intenciones institucionales.

Las manifestaciones virtuales contra el excampeón incluyeron duros reproches por la falta de sensibilidad social demostrada en la nota periodística. “Sos un asco, pibe. Descerebrado. Cómo se nota que sos un privilegiado”, redactó un internauta frente a la viralización de la entrevista. La desaprobación se mantuvo alta durante toda la jornada en las plataformas interactivas de debate público.

Otros perfiles cuestionaron la ausencia de reflexiones profundas sobre las paupérrimas condiciones cotidianas que sufren quienes viven en la vía pública. “Mirá qué interesante la mirada de este muchacho”, publicó otro observador digital utilizando un marcado tono irónico frente a la situación. La comunidad criticó la mera búsqueda visual sin intenciones de brindar asistencia real a las víctimas.

El nudo de la discusión reabrió la controversia ética sobre las formas válidas para retratar la escasez económica en los medios. Las descalificaciones crecieron por los términos precisos elegidos por la figura del tenis para definir los lugares que recorre habitualmente. De esta manera, el pasaje del programa en línea se convirtió en la tendencia más comentada.

El centro de la escena permanece ocupado por los conceptos vertidos ante la cámara y el rechazo masivo del público conectado. La trayectoria del extenista quedó empañada momentáneamente por esta situación que trasciende su logro deportivo de 2004 en suelo francés. El ambiente de Independiente sigue atento la evolución del episodio mediático en las redes sociales.