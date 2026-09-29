Gastón Gaudio confirmó que será candidato a presidente de Independiente en las elecciones previstas para el próximo domingo 13 de diciembre. El extenista oficializó su decisión luego de varias semanas de versiones y adelantó algunos de los nombres que lo acompañarán en caso de llegar a conducir el club.

“Me presento como candidato a presidente. Eso ya está decidido”, afirmó Gaudio en diálogo con Radio La Red. También aseguró que se trata de una de las responsabilidades más importantes de su vida y remarcó su vínculo afectivo con Independiente.

El extenista explicó que mantiene conversaciones con las agrupaciones Gente de Independiente y Puro Sentimiento Rojo, aunque manifestó su intención de ampliar el espacio y sumar a otros sectores del club.

Bochini acompañará a Gaudio

Uno de los nombres más importantes que confirmó Gaudio es el de Ricardo Bochini. La máxima leyenda deportiva de Independiente ocuparía el rol de asesor deportivo en una eventual gestión del extenista.

Gaudio también aseguró que ya tiene elegido al futuro director deportivo, aunque por el momento decidió no revelar su identidad. Solo adelantó que se trata de un exjugador y que dará a conocer el nombre más adelante.

Entre las personas con las que mantuvo conversaciones para ese puesto mencionó a Joan Patsy, Víctor Orta y Carlos “Beto” Alfaro Moreno. Según explicó, uno de sus objetivos es profesionalizar la estructura futbolística del club y limitar la influencia de representantes en la conformación del plantel.

Además, reveló que uno de los futbolistas que le gustaría volver a tener en Independiente es Esequiel Barco, surgido de las inferiores del Rojo y con quien recientemente fue fotografiado jugando al pádel.

Qué dijo sobre las SAD y las deudas de Independiente

Gaudio también fijó posición sobre la posibilidad de transformar a Independiente en una Sociedad Anónima Deportiva. “No se me cruza por la cabeza una SAD”, sostuvo, y reivindicó el modelo de club social.

Por otra parte, señaló que su espacio ya tiene cerrado un acuerdo de sponsoreo para el frente de la camiseta, aunque todavía no reveló qué empresa será. También indicó que evalúa el naming del estadio como una posible fuente de ingresos a futuro.

Sobre la situación económica de la institución, sostuvo que será necesario reducir el pasivo y administrar mejor los recursos. Remarcó que Independiente cuenta con alrededor de 92 mil socios y una amplia masa de hinchas que, según su mirada, puede contribuir a aumentar los ingresos.

Con su lanzamiento, Gaudio se convirtió en el cuarto candidato confirmado para las elecciones del 13 de diciembre. Los otros aspirantes mencionados hasta el momento son Enrique Sacco, Luciano Nakis y Daniel Bertoni.