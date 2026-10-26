Gastón Recondo y el regreso de Estudio Fútbol en TyC Sports

El lunes 26 de octubre a las 11 horas Gastón Recondo vuelve a la pantalla de TyC Sports con Estudio Fútbol junto a Marcelo Palacios, Horacio Pagani, Guido Bercovich, Hugo Balassone y Germán García Grova. El histórico ciclo cumple 24 años y se encamina a su aniversario de plata con la firme intención de recuperar la esencia de su etapa inicial. La propuesta busca posicionarse nuevamente como el espacio de referencia al que la audiencia recurra cada vez que ocurra un hecho trascendental en el ámbito deportivo.

Recondo explicó que existieron dos etapas previas del envío y que la meta principal de la producción es asemejarse al primer formato. Según detalló el conductor, en aquel período inicial el público encendía la televisión para buscar información directa y confiable. El periodista remarcó que la prioridad será brindar datos calificados sin repetir lo que difunden otros espacios, priorizando el valor de la primicia verídica por encima de la búsqueda del debate efectista o el show.

Respecto a la dinámica del programa frente a las polémicas cotidianas, el periodista aclaró que la intención no es evitar los cruces de opiniones, sino ordenarlos. Indicó que el esquema de trabajo ubica a la información en primer lugar, seguida por el análisis y la discusión vehemente cuando existan visiones encontradas. En relación con las acaloradas reacciones de Horacio Pagani, aclaró que la vehemencia de su compañero es natural y que jamás forzarán situaciones o frases en pantalla para generar impacto en plataformas digitales.

El conductor también analizó la actualidad de los medios digitales y desmitificó la idea de que los formatos de streaming cuenten con mayor libertad que la televisión tradicional. Sostuvo que cada espacio posee condicionamientos propios relacionados con sus anunciantes y marcas patrocinadoras. Además, argumentó su decisión personal de no crear un canal de YouTube propio durante las coberturas internacionales, al considerar inadecuado obtener un beneficio individual en redes sociales cuando los costos de pasajes y viáticos son cubiertos por la empresa periodística.

La llegada del programa marca el reinicio del debate futbolero en la grilla del canal deportivo. El equipo de trabajo se completa con la conducción compartida entre Recondo y Palacios, secundados por el panel de especialistas. El proyecto prevé la incorporación futura de una profesional femenina para sumar su visión al análisis del juego, destacando el crecimiento y el desempeño técnico de las periodistas deportivas en los medios de comunicación actuales.