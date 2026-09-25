La industria automotriz argentina podría sumar en los próximos años a uno de los grandes fabricantes chinos. Geely, una de las principales automotrices de ese país, mantiene conversaciones para analizar la posibilidad de fabricar vehículos en Argentina, según confirmó el representante oficial de la marca en el mercado local.

La posibilidad fue revelada por Juan Azamendia, gerente general de Autos Sustentables del Sur, empresa que representa a Geely en Argentina. El directivo explicó que la posibilidad de producir localmente está contemplada dentro de los acuerdos y que representantes de la compañía china ya avanzaron en conversaciones durante su visita al país.

“Hablan de 1000, 2000, 3000 autos. Cuando vinieron acá, siguieron profundizando el tema y, bueno, lo estamos considerando”, explicó Azamendia durante una entrevista con el stream de Auto Test.

Por ahora, el proyecto se encuentra en una etapa inicial. No se informó qué modelos podrían fabricarse, dónde estaría ubicada una eventual planta ni cuánto dinero demandaría la inversión. Tampoco existe una fecha definida para el comienzo de la producción nacional.

De los autos importados a una posible producción nacional

Geely regresó al mercado argentino en octubre de 2025 bajo la representación de Autos Sustentables del Sur. Su desembarco comenzó con el EX5, un SUV completamente eléctrico, y la estrategia de la compañía apunta a ampliar progresivamente su presencia en el mercado local.

La eventual fabricación en Argentina significaría un cambio importante en ese esquema, ya que permitiría pasar de una operación basada principalmente en la importación de vehículos terminados a una estructura industrial dentro del país.

En septiembre, Ma Yadong, responsable de Geely para el mercado argentino, había señalado que la compañía tenía “planes muy ambiciosos” y que la fabricación local podía formar parte de sus proyectos futuros.

La avanzada de las automotrices chinas

El posible proyecto de Geely se suma a una serie de movimientos de fabricantes chinos que buscan aumentar su presencia industrial en Argentina.

Chery, por ejemplo, analiza levantar una planta para ensamblar vehículos mediante el sistema KD, por el cual los componentes llegan desde China y son ensamblados localmente. Hasta el momento tampoco se definieron públicamente la inversión, la ubicación y la fecha de inicio de esa producción.

A su vez, el Grupo Corven avanza con la fabricación de vehículos de origen chino de Foton en una nueva planta en Campana y mantiene conversaciones para producir modelos de Chery en el país. El proyecto contempla SUV y una pickup mediana, aunque su concreción depende de alcanzar un volumen de ventas que justifique la escala industrial.

En ese escenario, Geely aparece como otro fabricante que comenzó a analizar la posibilidad de dar un paso más dentro del mercado argentino. Por ahora, la iniciativa está en conversaciones y no existe una decisión definitiva sobre la instalación de una fábrica.

La marca deberá definir, entre otros puntos, qué vehículos podrían producirse, qué volumen tendría la operación y qué inversión sería necesaria. Mientras tanto, sus primeros modelos continúan llegando al país desde China.