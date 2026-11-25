PUBLICIDADPUBLICIDADCultura > PicanteGege, hermana de Nicole Neumann, se agarró a las piñas en un bolicheGege Neumann recordó en el programa de Nicole Neumann la pelea a los golpes que protagonizó de joven por Jorge Otamendi.POR REDACCIÓN25 de noviembre de 2026, 11:27Gege Neumann reveló una pelea de su juventud con Nicole.Nicole NeumannPUBLICIDADPUBLICIDADMás Leídas{{contador}} {{#volanta}}{{volanta}}{{/volanta}}{{titulo}}PUBLICIDADPUBLICIDADÚltimas noticias {{#volanta}}{{volanta}}{{/volanta}}{{titulo}}