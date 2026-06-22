Gegenpressing, el sistema de Austria que Argentina deberá superar

La selección argentina encara su segundo compromiso en el Mundial 2026 tras vencer 3-0 a Argelia. El equipo de Lionel Scaloni se prepara para enfrentar a Austria en Dallas, un rival que regresó a la máxima cita tras 28 años de ausencia. El conjunto europeo llega fortalecido luego de ganarle 3-1 a Jordania, bajo la conducción de Ralf Rangnick.

El capitán Lionel Messi atraviesa un presente armonioso rodeado por sus compañeros y familia. El rosarino tiene la posibilidad de alcanzar 17 goles y superar a Miroslav Klose como máximo artillero histórico de los mundiales. En el entorno del predio se percibe que "Messi no está solo y es feliz jugando a la pelota" mientras el grupo protege a su líder.

Respecto a la formación, se confirmó el ingreso de Nahuel Molina por Gonzalo Montiel, quien arrastra una sobrecarga. Facundo Medina repetirá titularidad en lugar de Nicolás Tagliafico. En el ataque, Lautaro Martínez compite con Julián Álvarez, mientras que la duda en la banda izquierda está entre Thiago Almada y Nicolás González. El cuerpo técnico valora el despliegue de González frente a la intensidad física del oponente.

Austria implementa el sistema de presión alta conocido como gegenpressing. Su entrenador propone lo que él mismo define como un "fútbol rock and roll" basado en transiciones veloces. Esta filosofía influenció a técnicos como Jürgen Klopp, quien describió a Rangnick como "uno de los entrenadores alemanes más importantes de su generación" por sus conceptos tácticos.

El equipo europeo no contará con Christoph Baumgartner por lesión, por lo que Konrad Laimer ocupará un rol más ofensivo. El capitán David Alaba, de 33 años, liderará la defensa junto a Romano Schmid en el mediocampo. Argentina deberá gestionar la salida desde el fondo para evitar el ahogo que propone el rival en este 22 de junio, fecha que coincide con el aniversario número 40 de los goles de Diego Maradona a Inglaterra.