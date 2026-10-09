El Grupo de Empresas Mineras Exploradoras de la República Argentina (Gemera) realizó su Asamblea General Ordinaria en San Juan y ratificó a Michael Meding como presidente para el período 2026-2028. La jornada incluyó la presentación del informe de gestión y la rendición de cuentas del período anterior, que fueron aprobados por unanimidad.

Meding, quien se desempeña como Managing Director de McEwen Copper y gerente general del proyecto Los Azules, mantendrá la representación de Andes Corporación Minera S.A. en la conducción de la entidad. "Asumimos este nuevo período con la responsabilidad de seguir afianzando la exploración como el motor inicial de la minería en Argentina", señaló tras su reelección. "Vivimos un escenario en el que el país tiene una oportunidad histórica para responder a la demanda global de minerales estratégicos y transición energética. Desde Gemera continuaremos trabajando para generar certezas, promover mejores condiciones para las inversiones de riesgo y mantener un diálogo fluido y transparente con los gobiernos y las comunidades", agregó.

La nueva comisión directiva

Junto a Meding fueron ratificados los demás integrantes de la Comisión Directiva:

Secretario: Jorge Kesting (Mansfield Minera S.A.)

Tesorero: Javier Robeto (Aldebarán Argentina S.A.)

Vocal titular: Manuel Benitez (Abraplata S.A.)

Primer suplente: Iván Chávez (Pampa Exploración S.A.)

Segundo suplente: Carlos Saravia Frías (Río de Oro S.A.)

Revisor de cuentas titular: Baltasar Espeche (Hanaq Argentina S.A.)

Revisor de cuentas suplente: Emilio Bastías (Único Silver S.A.)

Los ejes de la nueva etapa

La conducción de Gemera continuará impulsando una agenda orientada a fortalecer la seguridad jurídica del sector, afianzar el desarrollo de proveedores locales y sostener las buenas prácticas ambientales y sociales en las distintas provincias mineras del país.

Durante la asamblea, los socios abordaron un análisis sobre la coyuntura actual de la exploración minera en el país, identificando los desafíos de competitividad e inversión de riesgo y las oportunidades estratégicas frente a la demanda global de minerales.

Gemera es una entidad civil sin fines de lucro que nuclea a las compañías dedicadas a la prospección y exploración de recursos minerales en el país.