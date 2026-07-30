Quién era Gemma Álvarez, la mujer asesinada en Chimbas

El femicidio de Gemma Giselle Álvarez generó conmoción este jueves en San Juan. La mujer fue asesinada en la zona de La Costanera, en Chimbas, y la principal hipótesis de la Fiscalía apunta contra su expareja, Matías Exequiel Marín, quien permanece prófugo y es intensamente buscado por la Policía.

Los primeros datos confirman que Álvarez era vecina del departamento Chimbas y trabajaba en un centro de salud de la provincia. Tenía un hijo de 11 años, fruto de la relación que había mantenido con Marín.

Según informó el fiscal Iván Grassi, la pareja se había separado aproximadamente dos meses atrás. Además, un día antes del crimen, la mujer había presentado una denuncia por violencia de género contra su expareja, un elemento que ahora forma parte de la investigación y que será clave para reconstruir el contexto previo al ataque.

“Lamentablemente vamos a confirmar que estamos en el inicio de una investigación por lo que consideramos inicialmente un femicidio, un hecho extremadamente grave”, explicó Grassi durante una conferencia de prensa realizada en el lugar del hecho.

El fiscal confirmó que la víctima, de apellido Álvarez, fue asesinada y señaló que el presunto autor se dio a la fuga tras el ataque. Por ese motivo, las fuerzas de seguridad desplegaron un operativo para localizar a Marín.

Además, Grassi realizó un pedido a la comunidad para que aporte cualquier información que permita encontrar al sospechoso. “Solicitamos que la población no le brinde ningún tipo de resguardo y que colabore con la Justicia”, manifestó.

El funcionario judicial remarcó que cualquier dato sobre el paradero del hombre buscado puede ser determinante para avanzar con la investigación. También pidió que nadie ayude a Marín a ocultarse o evitar la acción de la Justicia.

Mientras continúa la búsqueda del principal sospechoso, la Fiscalía avanza con las medidas correspondientes para determinar cómo ocurrió el femicidio y establecer las responsabilidades penales del caso.