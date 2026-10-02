San Juan registra tres casos de femicidio en lo que va de 2026, ocurridos en un período de 60 días y en distintos puntos de la provincia. Gemma Álvarez, Camila Vecchiarello y Fanny Figueroa son las tres mujeres cuyos casos quedaron atravesados por investigaciones judiciales vinculadas a violencia de género.

El hecho más reciente se conoció este jueves 1 de octubre en Chimbas, donde Fanny Figueroa fue encontrada muerta junto a su pareja, Gustavo Daniel Maldonado, dentro de una vivienda del Loteo 30 de Agosto. Sin embargo, la Fiscalía investiga si las muertes ocurrieron aproximadamente cinco días antes del hallazgo.

La principal hipótesis de la UFI Delitos Especiales sostiene que Maldonado habría asesinado a Figueroa y posteriormente se habría quitado la vida. La causa continúa bajo investigación y la Fiscalía aguarda los resultados de las autopsias y distintas pericias para reconstruir la mecánica de ambas muertes.

Figueroa tenía 61 años, era oriunda de Buenos Aires y residía en San Juan. Según confirmó el fiscal Iván Grassi a DIARIO HUARPE, nunca había realizado una denuncia por violencia de género contra Maldonado. Su único hijo, que vive en Buenos Aires y es fruto de una relación anterior, tampoco manifestó conocer episodios de violencia entre la pareja.

Gemma Álvarez, asesinada en Chimbas

El primer femicidio del año ocurrió en julio y tuvo como víctima a Gemma Álvarez. La mujer circulaba en motocicleta rumbo a su trabajo por la zona de la Costanera, en Chimbas, cuando fue interceptada por su expareja, Matías Exequiel Marín.

Según determinó la investigación, Marín la embistió con un Volkswagen Gol Trend y luego descendió del vehículo. La autopsia confirmó posteriormente que Gemma recibió 31 puñaladas.

La víctima había denunciado previamente a Marín por violencia de género ante la UFI Cavig. Además, el hombre había sido notificado de una prohibición de acercamiento un día antes del crimen.

Después del ataque, Marín permaneció prófugo durante varias horas hasta que fue localizado y detenido en los techos de una vivienda de Villa Obrera.

El acusado quedó imputado por homicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de género y cumple prisión preventiva mientras continúa el proceso judicial.

Camila Vecchiarello, asesinada en Barreal

El segundo caso ocurrió el 13 de septiembre en Barreal, departamento Calingasta. La víctima fue Camila Agustina Vecchiarello, de 26 años, quien era aspirante a integrar una fuerza de seguridad.

La joven fue asesinada dentro de la vivienda que compartía con su pareja. Las pericias realizadas posteriormente detectaron múltiples heridas punzocortantes en distintas partes de su cuerpo.

Por el crimen fue detenido Carlos Gonzalo Riveros, pareja de Camila. El hombre quedó bajo prisión preventiva mientras la Justicia continúa incorporando pruebas testimoniales y periciales para reconstruir el ataque.

Tres casos que marcaron a San Juan

Los tres casos ocurrieron con características diferentes, pero en un lapso de apenas 60 días, y todos quedaron vinculados a investigaciones por violencia de género.

Gemma había denunciado previamente a su expareja y contaba con una medida judicial de protección. Camila fue asesinada dentro de la vivienda que compartía con su pareja, mientras que en el caso de Fanny la Justicia no encontró denuncias previas y todavía busca reconstruir lo ocurrido dentro de la casa de Chimbas.

El caso de Figueroa es el más reciente y permanece en plena etapa investigativa. Las autopsias y los peritajes sobre los elementos encontrados en la vivienda serán determinantes para establecer la mecánica de las muertes y confirmar la hipótesis de un femicidio seguido de suicidio.