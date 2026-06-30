Una investigación conjunta entre la Unidad de Inteligencia Criminal "San Juan" y el Escuadrón 64 "Mendoza" de Gendarmería Nacional permitió desarticular una maniobra de tráfico de cocaína bajo la modalidad conocida como "capsuleros", que consiste en el transporte de droga ingerida en cápsulas.

El procedimiento se originó el pasado 24 de junio, cuando los investigadores detectaron a una pareja de nacionalidad boliviana que viajaba en un ómnibus de larga distancia y que era sospechosa de trasladar estupefacientes.

Durante el control del colectivo, los efectivos identificaron a ambos pasajeros y advirtieron inconsistencias en sus explicaciones sobre el viaje. Además, entre sus pertenencias encontraron guantes de látex y medicamentos estomacales, elementos compatibles con este tipo de modalidad de transporte de droga.

Ante las sospechas y por orden de la Justicia Federal, los dos fueron trasladados al Hospital Central de Mendoza para realizar un control médico. Allí permanecieron internados durante cuatro días, siempre bajo custodia de Gendarmería, mientras evacuaban las cápsulas que llevaban en el organismo.

Finalizado el procedimiento sanitario, personal de Criminalística contabilizó un total de 188 cápsulas: 96 fueron expulsadas por la mujer y 92 por el hombre. Las pruebas de Narcotest confirmaron que el contenido era cocaína, con un peso total de 2 kilos y 456 gramos.

La Fiscalía Federal de Mendoza dispuso el secuestro de la droga y ordenó que ambos detenidos fueran trasladados a la Unidad Penitenciaria N° 32 de Mendoza, donde permanecerán a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación.