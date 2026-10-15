Personal de Gendarmería Nacional halló fragmentos de vasijas con pinturas rupestres durante un patrullaje en inmediaciones del río El Castaño, en la localidad de Villanueva, departamento Calingasta. Tras el descubrimiento, se dio intervención a la Dirección de Patrimonio Cultural de San Juan para realizar el relevamiento y registro oficial de los objetos, además de coordinar las tareas necesarias para su preservación y posterior análisis.

El hallazgo se produjo este jueves 15 de octubre de 2026, cuando efectivos de la Sección Calingasta, junto con personal del Control de Ruta Fijo Villanueva, dependientes del Escuadrón 26 “Barreal” de Gendarmería Nacional Argentina, realizaban patrullajes y reconocimientos de sendas en la zona del río El Castaño.

Los restos de vasijas tenían grabadas pinturas rupestres y eso llamó la atención de los uniformados.

Durante el recorrido, los uniformados detectaron fragmentos de vasijas que presentaban pinturas rupestres. Ante el descubrimiento, el personal tomó contacto con la Dirección de Patrimonio Cultural de la provincia para comunicar las características y la ubicación de los elementos encontrados.

Desde el organismo provincial se brindaron indicaciones para resguardar el lugar y avanzar con las actuaciones correspondientes. Entre las medidas solicitadas, se estableció la remisión de un informe detallado sobre el hallazgo, acompañado de la geolocalización precisa del sector donde aparecieron los fragmentos.

Esa información permitirá coordinar las próximas intervenciones y evaluar las acciones necesarias para documentar los objetos encontrados. Además, se contempló la posibilidad de realizar una excavación y el levantamiento de los restos, tareas que deberán organizarse en conjunto con las áreas competentes.

Entre los restos hallados había una punta de flecha.

El procedimiento quedó así vinculado a las actuaciones de preservación y registro del patrimonio cultural de San Juan. La intervención de los especialistas permitirá avanzar en el análisis de los fragmentos y determinar sus características, mientras se procura mantener resguardado el sector del hallazgo.

Por el momento, la información oficial disponible no precisó la antigüedad de las piezas ni su procedencia. Esos aspectos deberán establecerse a partir de los estudios técnicos que se realicen una vez coordinadas las tareas con las autoridades provinciales.