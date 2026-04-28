Un operativo de control vehicular en el departamento Caucete terminó con el secuestro de un cargamento millonario de yeso que era transportado con documentación apócrifa. El procedimiento fue realizado por efectivos del Escuadrón 66 “San Juan” de Gendarmería Nacional en la Ruta Nacional 141.

Durante la inspección, los agentes de la Sección de Seguridad Vial “Circunvalación” detuvieron la marcha de un camión de gran porte que trasladaba más de 30 toneladas de mineral a granel. Al solicitar la documentación, detectaron inconsistencias en la guía de tránsito presentada por el conductor.

Tras consultar con fuentes oficiales y cruzar información, se confirmó que los documentos habían sido adulterados para intentar dar apariencia de legalidad al traslado del material. Ante esta situación, se dio intervención a las autoridades competentes.

El Ministerio de Minería de La Rioja y el Juzgado de Paz de Caucete dispusieron el secuestro preventivo del camión y de la carga, que fue valuada en aproximadamente 131 millones de pesos.

La investigación continúa para determinar el origen del yeso y establecer posibles responsabilidades en la maniobra, en el marco de los controles sobre el transporte de recursos minerales en la región.