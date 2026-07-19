Un importante operativo de seguridad se desplegó el sábado pasado por la mañana en el departamento Jáchal, luego de que trabajadores de Hidráulica encontraran material explosivo al costado de la Ruta Nacional 150.

El hallazgo se produjo mientras el personal realizaba tareas de desmonte y monda sobre la banquina, en el tramo comprendido entre el barrio Fronteras Argentinas y la localidad de El Rincón.

Tras advertir la presencia del objeto sospechoso, los trabajadores dieron aviso a las autoridades, que de inmediato activaron el protocolo correspondiente para este tipo de situaciones.

Como primera medida, se estableció un perímetro de seguridad en la zona para resguardar a quienes circulan por el lugar y evitar cualquier riesgo, mientras se aguardaba la llegada de personal especializado en explosivos.

Hasta el momento, las autoridades no informaron qué tipo de material fue encontrado ni su procedencia. Tampoco trascendió si el artefacto se encontraba activo o representaba un peligro inminente.

La investigación continuará una vez concluidas las tareas técnicas, con el objetivo de establecer cómo llegó el material explosivo hasta ese sector de la Ruta Nacional 150 y si existen responsabilidades vinculadas al hecho.