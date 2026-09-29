Gerardo Sofovich tendrá su propia serie biográfica. La noticia fue confirmada por su hijo Gustavo Sofovich, quien reveló que el acuerdo para llevar a la pantalla la vida del histórico productor, conductor y guionista argentino fue firmado hace varios meses.

La novedad salió a la luz durante una entrevista con Luis Ventura en Secretos Verdaderos, por América TV. Allí, Gustavo aseguró que el proyecto ya está en marcha, aunque evitó adelantar detalles sobre el elenco, la plataforma que emitirá la ficción o la fecha de estreno.

“Ya la tengo firmada, la firmé hace meses”, contó Sofovich al referirse al acuerdo. También anticipó que la producción abordará distintas etapas de la vida personal y profesional de su padre, fallecido el 8 de marzo de 2015.

Qué se sabe sobre la serie de Gerardo Sofovich

Aunque Gustavo Sofovich explicó que los contratos le impiden revelar demasiados detalles, sí adelantó que la historia buscará mostrar una vida cargada de episodios intensos y vínculos que atravesaron buena parte del espectáculo argentino. “La de Gerardo es muy jugosa”, resumió.

Uno de los nombres que sí estará presente en la ficción será el de Moria Casán, quien mantuvo durante años una relación profesional y personal con Gerardo Sofovich. Gustavo recordó que entre ambos existía un vínculo marcado tanto por el cariño como por los enfrentamientos.

La confirmación del proyecto llega después del impacto que tuvo Moria, la serie de Netflix sobre la vida de Casán. En esa producción, Gerardo Sofovich es interpretado por Sebastián Arzeno. Gustavo había cuestionado anteriormente que la participación de su padre en esa ficción fuera reducida y señaló que tuvo un papel importante en la carrera artística de la diva.

Gerardo Sofovich nació en Buenos Aires en 1937 y construyó una extensa trayectoria en televisión, teatro y cine. Entre sus programas más recordados aparecen Operación Ja-Já, Polémica en el bar y La peluquería de Don Mateo, además de ciclos como La noche del domingo y Los 8 escalones.

A lo largo de su carrera trabajó con algunas de las figuras más importantes del espectáculo argentino, entre ellas Alberto Olmedo, Jorge Porcel, Juan Carlos Altavista y Javier Portales. Su recorrido y su vida personal serán ahora el eje de una ficción que, por el momento, todavía mantiene bajo reserva buena parte de sus detalles.