Inter Miami consiguió un importante triunfo como visitante al derrotar 1-0 a CF Montreal y mantenerse en la pelea por la Major League Soccer (MLS), aunque el encuentro quedó opacado por un momento de máxima tensión protagonizado por Germán Berterame.

El delantero argentino nacionalizado mexicano fue titular en el equipo dirigido por Javier Mascherano, pero a los 69 minutos sufrió un fuerte golpe en la cabeza que generó preocupación entre jugadores, cuerpo técnico y espectadores.

La situación ocurrió durante una disputa aérea. Berterame recibió un impacto en la zona de la nuca y cayó desplomado sobre el césped. De inmediato, futbolistas de ambos equipos solicitaron la asistencia médica y el atacante fue atendido durante varios minutos dentro del campo de juego.

Luego de la intervención del cuerpo médico, el jugador fue inmovilizado y retirado en camilla. Posteriormente fue trasladado en ambulancia hacia un hospital para realizar los controles correspondientes. El estadio quedó en silencio durante varios minutos mientras se desarrollaba el operativo.

Hasta el momento, Inter Miami no brindó un parte oficial sobre el estado de salud del delantero, mientras sus compañeros y los fanáticos aguardan novedades sobre su evolución.