Gerónimo Rulli tiene todo acordado para convertirse en nuevo jugador del Manchester City. El arquero argentino, campeón del mundo en Qatar 2022 y reciente integrante del plantel de la Selección Argentina en el Mundial 2026, dejará el Olympique de Marsella para afrontar un nuevo desafío en la Premier League.

El futbolista surgido de Estudiantes de La Plata arribará al conjunto inglés luego de una temporada destacada en Francia y, tras superar la revisión médica, firmará un contrato por dos años con el equipo que será dirigido por el italiano Enzo Maresca.

La llegada de Rulli se da en medio de una renovación en el puesto, ya que ocupará el lugar que dejará James Trafford, quien continuará su carrera en el Leeds United. Si bien todavía no trascendieron las cifras oficiales de la operación, el acuerdo entre las partes estaría cerrado.

Competencia por el puesto con Donnarumma

El arquero argentino tendrá un importante desafío por delante: pelear por la titularidad con el italiano Gianluigi Donnarumma, otro de los nombres destacados que tendrá el plantel del Manchester City.

Con 34 años, Rulli aportará experiencia internacional y una extensa trayectoria en el fútbol europeo. A lo largo de su carrera pasó por clubes de España y Países Bajos, además de su reciente etapa en Francia.

Una temporada destacada en Marsella

Durante la última campaña, el arquero disputó 38 partidos con Olympique de Marsella y tuvo actuaciones importantes en la Ligue 1, lo que despertó el interés del conjunto inglés.

Su rendimiento en el equipo francés le permitió mantenerse en la consideración del cuerpo técnico de la Selección Argentina, donde fue parte del plantel que disputó el Mundial 2026 como alternativa del arco.

Rulli también había sido mencionado en los últimos meses como una posibilidad para reforzar a Boca Juniors, luego de la lesión de Agustín Marchesín, aunque finalmente su futuro estará en uno de los clubes más importantes del fútbol mundial.

Un nuevo desafío en la Premier League

El argentino tendrá ahora la oportunidad de competir en una de las ligas más exigentes del planeta y buscará consolidarse en un equipo acostumbrado a pelear por todos los títulos.

Con la experiencia de haber levantado la Copa del Mundo y una carrera marcada por grandes desafíos europeos, Rulli llega al Manchester City con el objetivo de ganarse un lugar y demostrar que todavía puede competir al máximo nivel.