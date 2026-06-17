La gestión eficiente del agua es una de las prioridades estratégicas para San Juan. En una provincia atravesada por condiciones climáticas áridas y donde la producción agrícola depende casi exclusivamente del riego artificial, contar con personal capacitado para administrar el recurso hídrico resulta cada vez más necesario. Con ese objetivo, el Gobierno provincial y la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) firmaron un convenio para poner en marcha una nueva Tecnicatura Universitaria en Gestión de Distritos de Riego, una propuesta académica destinada a fortalecer las capacidades técnicas del sistema hídrico provincial y, particularmente, del Departamento de Hidráulica.

La carrera busca formar profesionales especializados en distribución, control, medición y planificación del agua de riego, aportando herramientas para mejorar la eficiencia del sistema y garantizar una gestión más moderna y sustentable del recurso. La importancia de esta formación trasciende el ámbito académico: se trata de una apuesta directa al fortalecimiento institucional y al desarrollo productivo de la provincia.

Con una duración de dos años y una fuerte orientación práctica, la tecnicatura apunta a responder a una demanda concreta de recursos humanos especializados. Las experiencias de cohortes anteriores demostraron que muchos de sus egresados hoy cumplen funciones clave dentro del sistema de riego provincial, contribuyendo a optimizar procesos y mejorar la toma de decisiones.

Más profesionales para un recurso estratégico

Uno de los principales aportes de la tecnicatura será la formación de nuevos técnicos especializados en gestión hídrica. La administración del agua requiere conocimientos específicos y una actualización constante frente a desafíos cada vez más complejos, vinculados tanto al cambio climático como a la creciente demanda de eficiencia en el uso del recurso.

La carrera permitirá fortalecer las capacidades del Departamento de Hidráulica y de otros organismos vinculados al manejo del agua, incorporando personal preparado para desempeñarse en tareas de distribución, monitoreo, planificación y control.

Mejor distribución y aprovechamiento del agua

La eficiencia en la distribución del agua depende de decisiones técnicas basadas en información precisa. Por ello, el plan de estudios incluye materias orientadas a comprender el funcionamiento de los sistemas hídricos y a optimizar su operación.

Asignaturas como Hidráulica Práctica e Hidrología, Riego y Drenaje o Sistemas de Medición e Información brindarán herramientas para mejorar la planificación y asegurar una distribución más equitativa y eficiente del recurso disponible.

En una provincia donde cada metro cúbico de agua tiene un valor estratégico, la incorporación de personal capacitado puede traducirse en beneficios concretos para productores, regantes y comunidades.

Profesionalizar la gestión pública

Otro de los objetivos centrales es jerarquizar la función pública vinculada al riego. Muchas de las tareas desarrolladas en el sistema hídrico provincial se han sostenido históricamente gracias a la experiencia acumulada por trabajadores especializados.

La formación universitaria permitirá complementar esos conocimientos con herramientas técnicas y metodológicas actualizadas, fortaleciendo la calidad del servicio y promoviendo una carrera profesional basada en competencias específicas.

Esta profesionalización también contribuirá a mejorar los procesos de evaluación, planificación y gestión dentro de los organismos responsables del recurso hídrico.

Garantizar el recambio generacional

La continuidad institucional es otro aspecto clave. La incorporación de nuevos técnicos permitirá asegurar la transferencia de conocimientos y la renovación de capacidades dentro del sistema.

Formar profesionales especializados hoy implica contar mañana con recursos humanos preparados para asumir responsabilidades crecientes en un contexto donde la gestión del agua demanda cada vez más precisión, planificación y capacidad de adaptación.

Este recambio generacional resulta fundamental para sostener el funcionamiento de organismos estratégicos como el Departamento de Hidráulica y garantizar la continuidad de políticas públicas vinculadas al agua.

Una apuesta al desarrollo sostenible

La tecnicatura también representa una inversión en el futuro productivo de San Juan. El agua constituye la base de actividades económicas como la vitivinicultura, la horticultura, la olivicultura y otras producciones regionales.

Por ello, mejorar la gestión del recurso impacta directamente en la competitividad del sector agrícola y en las posibilidades de crecimiento de la provincia. Los futuros egresados estarán capacitados para participar en procesos de evaluación, planeamiento y mejora continua, aportando una visión técnica indispensable para enfrentar los desafíos que plantea la escasez hídrica.

Inscripciones abiertas

La carrera tiene una duración de dos años y está dirigida a personas que hayan completado sus estudios secundarios. Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 21 de junio y los aspirantes deberán aprobar el cursillo de ingreso establecido por la UNSJ.

La apertura de una nueva carrera representa una oportunidad para seguir fortaleciendo el sistema de riego provincial y formar profesionales que tendrán un rol decisivo en la administración de uno de los recursos más valiosos para San Juan. Porque detrás de cada canal, cada compuerta y cada turno de riego existe una tarea técnica que requiere conocimiento, planificación y compromiso. Formar más especialistas es, en definitiva, invertir en el futuro del agua y de la producción sanjuanina.

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