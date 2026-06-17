El Toronto Stadium fue testigo de un cierre cinematográfico. En un partido que parecía irremediablemente destinado al empate sin goles, las "Estrellas Negras" de Ghana encontraron el desahogo en la última jugada del tiempo de descuento para vencer a Panamá por 1 a 0.

Con este resultado, el seleccionado africano rompe la paridad del Grupo L y se trepa en soledad a lo más alto de la zona, aprovechando el empate previo 2-2 entre Inglaterra y Croacia.





Desarrollo del Primer Tiempo

El arranque del partido prometía emociones fuertes. Apenas a los 2 minutos de juego, los "Canaleros" tuvieron la apertura del marcador cuando Michael Amir Murillo sacó un centro preciso que Cecilio Waterman conectó de primera, forzando una tremenda e imponente estirada del arquero ghanés, Lawrence Ati Zigi, para salvar a su equipo.

Pasado ese sofocón inicial, el encuentro entró en un terreno sumamente físico, trabado y carente de ideas en los metros finales. Ghana, golpeada por las bajas y buscando asimilar el pizarrón de Carlos Queiroz, apostó al desborde de Ernest Nuamah pero chocó contra un bloque defensivo panameño muy sólido y replegado comandado por José Córdoba. El elenco centroamericano volvió a avisar cerca de los 40 minutos aprovechando una mala salida de Ati Zigi, pero el remate de Jiovany Ramos se fue alto. Sin más, se marcharon al descanso con un pálido 0 a 0.

Desarrollo del Segundo Tiempo

En el inicio de la segunda mitad, Ghana sufrió el contratiempo de perder a su arquero titular, Ati Zigi, quien debió salir reemplazado por Benjamin Asare debido a una molestia física. Pese al cambio, los africanos salieron con otra intensidad y comenzaron a acorralar a Panamá con remates de media distancia de Caleb Yirenkyi y aproximaciones peligrosas de Jordan Ayew.

Los técnicos movieron los bancos para refrescar las ofensivas. Thomas Christiansen mandó a la cancha a José Fajardo e Ismael Díaz, mientras que Queiroz mandó al campo a Abdul Fatawu y Brandon Thomas-Asante. Fue justamente Thomas-Asante quien tuvo el triunfo a los 89 minutos con un mano a mano electrizante, pero el arquero panameño Orlando Mosquera respondió con una atajada espectacular que parecía sellar el reparto de puntos.

Cuando el árbitro sueco Glenn Nyberg se preparaba para pitar el final en el quinto minuto de adición, llegó el quiebre. En una desatención defensiva de los canaleros, Thomas-Asante rompió por el sector izquierdo del área y sacó un centro punzante al ras del suelo. Tras un primer intento que la defensa no pudo despejar, el mediocampista Caleb Yirenkyi apareció libre de marcas para empujarla al fondo de la red y desatar la locura ghanesa en las tribunas.

Sin tiempo para más, Ghana celebra un triunfo de oro que la posiciona como líder inesperada del Grupo L con 3 unidades, dejando a Panamá con las manos vacías tras un esfuerzo defensivo enorme que se derrumbó en la última bola de la noche.







Formaciones

Ghana: Lawrence Ati-Zigi; Marvin Sebaya, Jerome Opoku, Jonas Adjetey, Gideon Mensah; Prince Owusu, Caleb Yirenkyi, Jordan Ayew; Ernest Nuamah, Kamaldeen Sulemana y Antoine Semenyo.

Panamá: Orlando Mosquera; Amir Murillo, César Blackman, Jiovany Ramos, José Córdoba, Andrés Andrade; Cristián Martínez, Carlos Harvey; Yoel Bárcenas, José Luis Rodríguez y Cecilio Waterman.