Ghana y Panamá abren su ilusión mundialista en un cruce clave

Ghana y Panamá pondrán en marcha este miércoles su participación en el Mundial 2026 cuando se enfrenten por la primera fecha del Grupo L, una zona que también integran Inglaterra y Croacia. El encuentro se disputará en Toronto y aparece como una oportunidad fundamental para ambos equipos en la pelea por avanzar a la siguiente instancia.

El partido comenzará a las 20:00 de Argentina y podrá verse a través de DSports y la plataforma DGO. Los dos seleccionados llegan con la presión de sumar desde el inicio, conscientes de que los próximos compromisos serán frente a rivales de mayor peso internacional dentro de la zona.

Ghana afronta su quinta participación mundialista y busca dejar atrás las eliminaciones sufridas en fase de grupos durante sus últimas dos presencias en la Copa del Mundo. Los africanos llegaron al torneo tras una sólida clasificación y pretenden recuperar protagonismo en el escenario internacional.

Panamá, por su parte, disputa apenas su segundo Mundial. Después de su debut en Rusia 2018, donde no logró sumar puntos, el conjunto centroamericano llega con mayores expectativas tras consolidarse como una de las selecciones más competitivas de la Concacaf.

En la previa, el entrenador de Ghana, Carlos Queiroz, destacó que su equipo está preparado para afrontar el compromiso y advirtió sobre las virtudes del rival. El técnico señaló que Panamá es un conjunto ordenado y con experiencia, aunque remarcó que confía en la velocidad y la calidad individual de sus futbolistas para conseguir un resultado positivo.

Las posibles formaciones serían las siguientes:

Ghana: Lawrence Ati Zigi; Jerome Opoku, Joseph Adjei, Gideon Mensah, Michael Senaya; Emmanuel Owusu, Thomas Partey; Kamaldeen Sulemana, Prosper Adu, Abdul Fatawu; Jordan Ayew.

Panamá: Orlando Mosquera; Puma Rodríguez, Edgardo Fariña, Andrés Andrade, Amir Murillo; Cristian Harvey, Carlos Blackman; Yoel Bárcenas, Cecilio Martínez, José Ramos; César Waterman.

Con Inglaterra y Croacia como candidatos en el grupo, el choque entre Ghana y Panamá adquiere un valor especial desde la primera jornada. Un triunfo puede representar un paso importante en la lucha por la clasificación, mientras que una derrota obligará a remar desde atrás en una zona que promete ser una de las más exigentes del certamen.