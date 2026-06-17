Este miércoles, en el Toronto Stadium, Toronto Stadium será sede del partido entre Selección de Ghana y Selección de Panamá, por la primera fecha del Grupo L del Mundial 2026. El encuentro está programado para las 20:00.

El duelo marca el inicio de la participación de ambos seleccionados en una zona que también integra a Inglaterra y Croacia, con la necesidad de sumar en el debut para sostener aspiraciones de clasificación.

Ghana llega al partido sin haber conseguido victorias en lo que va del año. El equipo africano afronta el debut sin Thomas Partey, quien no fue autorizado a ingresar a Canadá por una denuncia judicial en su contra. El conjunto ghanés se presenta con una formación ofensiva para el estreno mundialista.

Panamá inicia su campaña con el objetivo de competir en un grupo de alta exigencia. El equipo dirigido por Thomas Christiansen apuesta a un esquema equilibrado para el debut en la Copa del Mundo.

Formación de Ghana:

Lawrence Ati-Zigi; Marvin Sebaya, Jerome Opoku, Jonas Adjetey, Gideon Mensah; Prince Owusu, Caleb Yirenkyi, Jordan Ayew; Ernest Nuamah, Kamaldeen Sulemana y Antoine Semenyo.

Formación de Panamá:

Orlando Mosquera; Amir Murillo, César Blackman, Jiovany Ramos, José Córdoba, Andrés Andrade; Cristián Martínez, Carlos Harvey; Yoel Bárcenas, José Luis Rodríguez y Cecilio Waterman.

Datos

El árbitro designado para el encuentro es Glenn Nyberg.

El partido se disputa en el marco de la primera jornada del Grupo L del Mundial 2026, con transmisión en vivo a través de DGO y TyC Sports.