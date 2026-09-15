Gianluca Simeone reveló que está buscando tener otro hijo con Eva Bargiela

La pareja integrada por Gianluca Simeone y Eva Bargiela atraviesa un presente positivo. A pocos días de que su hijo Faustino cumpla su primer año de vida, ambos dialogaron sobre los proyectos que tienen en común.

El intercambio ocurrió durante una emisión de Que alguien le avise, la propuesta de stream que encabeza Eva. En ese espacio, la conductora enfrentó al deportista con un cuestionario directo sobre su vínculo y sus perspectivas de convivencia.

Frente a la consulta explícita sobre la llegada de un nuevo integrante, la modelo indagó: “¿Te gustaría tener otro hijo conmigo?”. Ante esto, el futbolista confirmó sus intenciones de agrandar la familia, aunque estableció un plazo prudencial al responder: “Sí, pero más adelante”.

La conversación continuó con otros temas vinculados a los sentimientos y la vida cotidiana. Durante la transmisión, la presentadora consultó: “¿Me considerás el amor de tu vida o todavía no sabés?”. El deportista respondió con firmeza: “Sí, sos el amor de mi vida”.

El cuestionario también incluyó hipótesis sobre celos y situaciones hipotéticas dentro del ambiente del espectáculo. La conductora le preguntó qué haría si recibiera un mensaje de una figura pública que le resultara atractiva: “¿Me lo contarías?”. Frente al planteo, él aseguró: “Sí, obvio”.

En el cierre del diálogo abordaron las metas deportivas de su hijo Faustino, quien el próximo mes alcanzará los 12 meses. La modelo lo consultó sobre qué escenario prefería: si un futuro en el que al niño no le atraiga el fútbol o uno donde se desempeñe como arquero en el Real Madrid. El futbolista concluyó la entrevista al expresar: “No, no, que no le guste. No me disgusta la posición de arquero, pero que no juegue en el Real Madrid”.