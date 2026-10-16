El mercado argentino de la indumentaria sumará un nuevo competidor internacional. La compañía danesa Bestseller desembarcará en el país con una inversión de US$50 millones y la apertura de tres tiendas antes de que termine octubre. La empresa también proyecta instalar 40 locales durante los próximos cinco años, en una apuesta por expandir su presencia en el comercio nacional.

El ingreso de la firma se concretará a través de Grupo One, el holding que también impulsa en Argentina el desarrollo de las cadenas internacionales Decathlon y Kiabi. En esta primera etapa, la empresa incorporará las marcas Jack & Jones, Only y Balmohk, que abrirán sus puertas el viernes 23 de octubre en el shopping Unicenter, ubicado en Martínez, provincia de Buenos Aires.

La llegada de estas marcas representa una nueva apuesta del grupo por el consumidor argentino, con propuestas que abarcan desde prendas urbanas y casuales hasta colecciones de diseño contemporáneo.

Cuáles son las tres marcas que llegan a Argentina

Las nuevas tiendas estarán distribuidas en dos niveles del centro comercial y ofrecerán diferentes estilos de indumentaria.

Jack & Jones ocupará un espacio de 500 metros cuadrados en el primer nivel, con una propuesta centrada en jeans, prendas básicas y ropa urbana. La marca apunta a quienes buscan opciones informales para el uso cotidiano.

Por su parte, Only contará con un local de 370 metros cuadrados en el segundo nivel, donde comercializará colecciones actuales y prendas versátiles.

En el mismo sector funcionará Balmohk, con una superficie de 500 metros cuadrados. Su propuesta estará orientada a la ropa de diseño contemporáneo, con una estética minimalista y funcional.

Descuentos y beneficios por la inauguración

Para celebrar la llegada al país, las tres marcas ofrecerán promociones especiales durante su primera jornada de atención.

Los primeros clientes que ingresen a las tiendas recibirán vouchers de entre $50.000 y $100.000 para utilizar en sus compras. Además, durante el viernes 23 de octubre habrá un descuento del 20% para todos los consumidores que compren en los nuevos locales.

La estrategia busca atraer público desde el primer día y presentar las propuestas de las tres marcas en uno de los principales centros comerciales del Área Metropolitana de Buenos Aires.

Un plan de expansión que contempla 40 tiendas

El desembarco de Bestseller forma parte de un proyecto comercial de largo plazo. Grupo One prevé invertir US$50 millones durante los próximos cinco años para desarrollar una red de aproximadamente 40 locales en Argentina.

Aunque las primeras aperturas estarán concentradas en Buenos Aires, la compañía anticipó una expansión nacional. Por el momento, no se informaron las provincias que formarán parte de las siguientes etapas.

En paralelo, el grupo continúa desarrollando otras marcas internacionales. Decathlon inaugurará el 17 de octubre una sucursal en el shopping Abasto, en la Ciudad de Buenos Aires, con 2.470 metros cuadrados de superficie y productos para 65 disciplinas deportivas.

La cadena deportiva también proyecta alcanzar 20 tiendas en cinco años, con una inversión de US$100 millones y la creación de 750 puestos de trabajo directos.

De esta manera, el grupo empresarial profundiza su apuesta por el mercado argentino, con nuevas marcas, inversiones millonarias y planes de crecimiento en distintas regiones del país.