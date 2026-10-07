Gimena Accardi pasó por el quirófano y reveló que cirugía se hizo

Gimena Accardi sorprendió a sus seguidores al compartir detalles del procedimiento facial que eligió para revitalizar su piel. La actriz se mostró desde el consultorio médico mientras esperaba el efecto de la anestesia antes de la sesión.

Durante la grabación publicada en su cuenta de Instagram la artista explicó que busca mantener el rostro sano y libre de marcas. Además aclaró que su intención con estas sesiones no es aparentar menos edad sino cuidar su imagen profesional.

La actriz afirmó que se siente muy cómoda al llegar a los 41 años y definió esa etapa como la mejor de todas. También dejó un mensaje para las mujeres jóvenes sobre la importancia de la alimentación el deporte y los cuidados diarios.

En cuanto al dolor del láser la celebridad reconoció que solo sintió molestias en la zona de la frente donde la piel es más delgada. Finalmente aseguró que las primeras transformaciones visibles en el rostro se aprecian luego de un mes.