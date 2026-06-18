Gimena Accardi y Seven Kayne confirmaron su romance con una foto

Se terminó el misterio que rodeaba a Gimena Accardi y Seven Kayne. Los artistas eligieron sus redes sociales para oficializar un romance que se venía gestando desde hace meses ante sus millones de seguidores. A través de una historia de Instagram, el músico compartió una postal de una cena donde se ve a la actriz mirándolo fijamente mientras están tomados de la mano.

Un detalle significativo en la imagen fue un texto escrito en un espejo detrás de la protagonista que decía "directo al corazón". El trapero resaltó este mensaje subrayándolo en color rojo para reafirmar el vínculo. Por su parte, la actriz reaccionó de manera inmediata compartiendo la publicación en su propio perfil junto a un emoji de una carta con un corazón.

Esta confirmación llega tras un periodo de especulaciones que comenzaron cuando ambos trabajaron en la serie vertical TILF. Aunque en diversas oportunidades ella negó la relación de forma pública, los encuentros en eventos y las escapadas a la Costa Atlántica sugerían que el lazo superaba lo estrictamente laboral. Con este gesto digital, los protagonistas dejaron atrás las versiones para mostrarse como los novios actuales en el ambiente del espectáculo.