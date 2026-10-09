La Selección argentina femenina de hockey sobre patines, Las Águilas, dio un nuevo paso hacia el título mundial y la goleadora Gimena Gómez expresó su felicidad por la clasificación a la final de los World Skate Games Asunción 2026. Tras el triunfo ante Italia por 4 a 0, la jugadora destacó el trabajo colectivo, el fin de una racha de falta de efectividad y la concentración con la que el equipo afrontará el partido decisivo ante España.

“Estoy muy contenta de que se nos pudo dar una vez más. Muy feliz por el equipo y por toda la gente que está acá apoyándonos”, dijo Gómez en diálogo con DIARIO HUARPE, después de una victoria que dejó a Argentina a un paso de una nueva consagración.

“Por suerte se nos abrió el arco”

Al analizar el desarrollo del encuentro, la goleadora reconoció que el equipo logró aprovechar los espacios y convertir las oportunidades que generó. La situación tuvo un valor especial después de los partidos en los que la definición no había acompañado al conjunto argentino.

“Sí, por suerte se nos abrió el arco, que veníamos ahí medio mufadas, pero se nos abrió”, expresó Gómez, con alivio por la eficacia que mostró el equipo en el momento clave del campeonato.

La jugadora también remarcó el orgullo de volver a instalar a la Argentina en una final mundial. “Muy orgullosa, muy contenta”, resumió, aunque dejó en claro que la celebración ya empieza a dar lugar a la preparación para el próximo desafío.

La recuperación antes de la final ante España

Con la final en el horizonte, Gómez aseguró que se siente bien físicamente, aunque sabe que las horas de descanso y recuperación serán importantes para llegar en las mejores condiciones.

“Bien, bien, estoy bien, me siento bastante bien. Obviamente, a recuperar más para poder estar mejor, así que a dar lo mejor mañana”, afirmó.

Las Águilas buscarán ahora cerrar el campeonato con una nueva conquista frente a España. Después de superar a Italia en semifinales, el plantel argentino ya pone el foco en el último partido, con la ilusión de coronar el trabajo realizado y sumar otro título mundial para el hockey sobre patines nacional.