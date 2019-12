Gimnasia de Comodoro Rivadavia no pudo con Quimsa de Santiago del Estero

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Gimnasia de Comodoro Rivadavia (6-2) no pudo anoche frente a Quimsa de Santiago del Estero (5-1), que lo batió por 64-61 y quedó como provisorio líder de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB), al continuar la disputa de la fase regular.



En el estadio Ciudad de la capital santiagueña, el equipo local se impuso en forma ajustada en un discreto encuentro, con la siguiente progresión: 10-18, 28-25, 47-48 y 64-61



Un triple encestado por el estadounidense Brandon Robinson, a 14 segundos del cierre, le dio el triunfo al quinteto que dirige el DT Sebastián González



Precisamente, el alero extranjero resultó la principal vía de ataque del elenco santiagueño, con una renta de 22 tantos (7-10 en dobles, 1-3 en triples, 5-5 en libres) y 7 rebotes.



También contribuyó a la victoria el alero estadounidense Evan Ravenel, flamante refuerzo, que terminó con 11 unidades y 6 rebotes.



En el conjunto chubutense, que acumuló su segundo tropiezo en hilera, se destacó el alero Sebastián Vega, que terminó con un saldo de 12 tantos, 9 rebotes, 7 asistencias y 5 robos.



En el restante encuentro de la jornada, Boca Juniors (4-2) diseñó un contundente triunfo como visitante sobre el colista Libertad de Sunchales (0-7), por 91-67



El alero rosarino Adrián Boccia, con 22 tantos, 2 rebotes, 2 pases gol y 2 recuperos, resultó el valor más importante del conjunto xeneize.



En el elenco que dirige el DT Guillermo Narvarte también se lució el alero Lucas Gargallo, con 13 puntos, 4 asistencias y 3 rebotes.



En el quinteto santafesino, que no puede cortar la mala racha, no alcanzaron los 20 puntos y 3 asistencias del estadounidense Dittalion Battlee.