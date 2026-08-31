Gimnasia de Mendoza dio uno de los grandes golpes de la séptima fecha del Torneo Clausura. El Lobo goleó 3-0 a Independiente en el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini y quedó como único líder de la Zona A.

El conjunto mendocino abrió el marcador a los 41 minutos del primer tiempo. Esteban Fernández apareció para romper la paridad y mandar al equipo dirigido por Darío Franco al descanso con una ventaja mínima.

En el complemento, Gimnasia necesitó apenas unos minutos para comenzar a liquidar la historia. A los siete minutos, Facundo Lencioni tomó la pelota, avanzó desde su propio campo y sacó un potente remate desde afuera del área para establecer el 2-0.

La noche soñada de Lencioni todavía guardaba otro capítulo. A los 14 minutos volvió a convertir con un disparo desde larga distancia y selló el contundente 3-0 en Avellaneda.

La dura derrota provocó la reacción de los hinchas de Independiente. Con el partido todavía en juego, desde las tribunas bajaron cánticos contra los futbolistas y la dirigencia, en medio de una temporada complicada para el conjunto de Avellaneda.

Con la victoria, Gimnasia de Mendoza alcanzó los 15 puntos y quedó como único líder de la Zona A del Torneo Clausura. Además, consiguió su tercer triunfo consecutivo luego de las victorias frente a Talleres y Gimnasia de La Plata.

Independiente, por su parte, quedó con 10 unidades y no pudo conseguir su primera victoria desde la llegada de Jadson Viera al banco de suplentes. El entrenador había debutado con un empate sin goles frente a Independiente Rivadavia.