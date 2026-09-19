Gimnasia de Mendoza y Deportivo Riestra empataron 0-0 por la décima fecha del Torneo Clausura 2026. El encuentro tuvo sus principales emociones en el segundo tiempo y terminó con una intervención del VAR.

El conjunto mendocino tuvo algunas aproximaciones, mientras que Riestra también buscó romper el cero durante el complemento. Sin embargo, ninguno consiguió convertir y el marcador permaneció igualado hasta los minutos finales.

Riestra convirtió, pero el VAR anuló el gol

Cuando el partido llegaba a su cierre, Anthony Alonso apareció para marcar lo que parecía ser el gol del triunfo para el conjunto visitante. El árbitro Andrés Gariano, advertido por el VAR, revisó la acción y decidió anular la conquista por una posición adelantada previa.

El delantero ya había tenido una situación similar minutos antes, cuando también había convertido, pero la acción había sido invalidada por offside. De esta manera, el Malevo se quedó sin el gol que podía haber cambiado el resultado del encuentro.

Gimnasia terminó con diez jugadores

Gimnasia de Mendoza sufrió la expulsión de Ignacio Sabatini a los 24 minutos del segundo tiempo. El futbolista recibió primero una tarjeta amarilla y luego vio la roja por una acción de juego brusco grave.

A pesar de jugar con un hombre menos durante buena parte del complemento, el conjunto mendocino logró conservar el empate. Con el 0-0, además, mantuvo su invicto en condición de local.

Cómo continúa para ambos

Gimnasia de Mendoza deberá visitar a Estudiantes de La Plata el lunes 5 de octubre desde las 19. Deportivo Riestra, en tanto, enfrentará a Central Córdoba ese mismo día desde las 16.45.