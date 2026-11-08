Gimnasia de Mendoza e Independiente Rivadavia empataron 1 a 1 en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie, por la fecha 16 del Torneo Clausura 2026. El clásico tuvo un desenlace emocionante, ya que la Lepra consiguió la igualdad en los últimos minutos y evitó la derrota ante su rival provincial.

Germán Guiffrey abrió el marcador para el Lobo sobre el cierre del primer tiempo, con un cabezazo que terminó dentro del arco luego de una intervención del VAR. El conjunto local se fue al descanso en ventaja y parecía quedarse con los tres puntos.

Luis Díaz apareció sobre el final

Independiente Rivadavia buscó la igualdad durante el complemento y encontró su premio en el tiempo añadido. Luis Díaz convirtió el 1 a 1 a los 90 minutos y 5 minutos, lo que desató el festejo de los visitantes y selló el resultado definitivo.

El encuentro también tuvo expulsiones y momentos de tensión, en un clásico que se disputó con mucha intensidad. La Lepra había quedado con diez jugadores tras la expulsión de José Florentín y Gimnasia también sufrió una roja durante el segundo tiempo.

Los dos equipos avanzaron a los playoffs

El empate permitió que Gimnasia consiguiera el punto que necesitaba para meterse entre los ocho mejores de la Zona A. Independiente Rivadavia también aseguró su clasificación a los octavos de final y continuará en carrera por el título.

El resultado, además, dejó sin posibilidades a Unión de Santa Fe, que dependía de otros resultados para avanzar a la siguiente instancia.